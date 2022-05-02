Microsoft kurcusu Bill Gates’ten Covid 19’un daha bulaşıcı ve ölümcül bir varyant oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ünlü teknoloji milyarderi Bill Gates, dünyanın henüz COVID-19 pandemisinde henüz en kötüyü yaşamamış olabileceğini, bu ihtimalin de yüzde 5’in üzerinde olduğunu söylüyor.

Gates, kasvetli gibi görünmek istemediğini, ancak ‘daha da bulaşıcı ve daha ölümcül’ bir varyant riski olduğu söyledi.

Gates, Cumartesi günü Financial Times’a verdiği demeçte, “Hala bu pandeminin daha bulaşıcı ve daha ölümcül olacak bir varyant oluşturma riski altındayız” dedi. Gates’in uyarısı, Dünya Sağlık Örgütü direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’un bu hafta insanların hala virüse karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarmasının ardından geldi.

Yeni kitabı ‘Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir’i yayınlayan Gates, hükümetlere, gelecekte küresel sağlık tehditlerini belirlemeye yardımcı olmak için bir epidemiyolog ve bilgisayar modelleyici ekibine yatırım yapmalarını tavsiye etti.

Böyle bir ekip oluşturulmasını öneren Gates, planını Küresel Salgın Müdahale ve Seferberlik girişimi olarak adlandırdı ve bunun DSÖ tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi. Gates, ‘Mevcut DSÖ fonu pandemiler konusunda hiç de ciddi değil’ dedi, ‘tam zamanlı 10’dan az insanın’ salgına hazırlık üzerinde çalıştığını ve ‘bu insanların bile diğer birçok faaliyetle dikkatlerinin dağıldığını’ söyledi.

Gates’in yorumları, ABD’deki COVID vakalarının artmaya devam etmesiyle geldi