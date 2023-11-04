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Birbirinden lüks otomobilleri İstanbul'da vitrine çıktı

Dünyanın en lüks otomobilleri olarak kabul edilen Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari ve Porsche gibi ünlü markaların araçları İstanbul'da meraklılarıyla buluştu.

04 Kasım 2023 | 11:57
Son Güncellenme: 06 Kasım 2023 | 15:05
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Birbirinden lüks otomobilleri İstanbul'da vitrine çıktı

Dünyanın en pahalı araba modelleri arasında bulunan, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla dikkati çeken lüks otomobiller, İstMarina AVM'de görücüye çıktı.

Etkinlikte, aralarında Rolls Royce, Bentley, Aston Martin, Tesla, Ferrari, Maserati, Audi, Lamborghini, Mercedes, BMW ve Porsche'un bulunduğu milyon dolarlık arabalar, meraklılarıyla buluştu.

Ziyaretçilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Rolls Royce'un Wraith, Bentley'in Continental, Ferrari'nin F12 ve 458, Maserati'nin Laventa ve Corvette C7 modelleri de sergileniyor. Ayrıca Lamborghini Huracan, Aventador, Gallardo ve Urus modelleriyle, Mercedes ise SLS AMG ve Brabus araçlarıyla ziyaretçilerin karşısına çıktı.

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