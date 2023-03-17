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Bolu'da dün yaşanan deprem ne anlama geliyor?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da dün saat 13.55'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünüldüğünü bildirdi.

17 Mart 2023 | 01:43
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Bolu'da dün yaşanan deprem ne anlama geliyor?

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, Bolu-Kızıldağ merkezli depremin, 1999 depreminde batı ucu kırılmış olan fayın, doğu ucunda meydana geldiğini belirtti.

Düzce'de 23 Kasım 2022'de meydana gelen deprem gibi bu depremin de 1999 depreminde kırılmamış Düzce fayının tali uzantısında meydana geldiğini kaydeden Sözbilir, "17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden geriye kalan bu tür fay parçalarının, 4-6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir. Bu tür depremler 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu'da dün saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, sadece bir binada kısmi çatlak olduğu yönünde ihbar aldıklarını, onun dışında kentte olumsuzluk yaşanmadığını bildirmişti. AA

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