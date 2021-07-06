Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek günü 1.382,58 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,60 artışla 503 bin 112 liraya yükseldi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,34 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve teknoloji endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,23 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 1.488,16 puandan kapandı.

21 HİSSE PRİM YAPTI, 70’İ GERİLEDİ

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21’i prim yaptı, 70’i geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanakları ve Almanya’da sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti.

Küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını, altın ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin de dikkati çektiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.803,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kazanımla 503 bin 112 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6454 lira, satışta 8,6801 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6589 lira, satışta 8,6936 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1829, sterlin/dolar paritesi 1,3802, dolar/yen paritesi de 110,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,95 gerileyerek 74,52 dolardan işlem görüyor.