Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi merak edilen soruyu da yanıtladı. Koca, bayramda ek tedbir olup olmayacağına yönelik soru üzerine “Kurban Bayramı’nda şu an ekstra bir tedbir yok” dedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında Ramaz Bayramı’na kadar 18 yaş üstündekilerin yüzde 70’inin aşılanması hedefleniyor.

Bayramın, hareketliliğin yoğunlaşacağı önemli bir dönem olduğunu söyleyen Koca şu bilgileri paylaştı:

“Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70’inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayınladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz.”

“Bayram tedbiri olacak mı?” sorusu üzerine Bakan Koca, “Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok.” cevabını verdi.