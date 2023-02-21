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Brent petrolün varil fiyatı 83,21 dolar (21 Şubat)

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,21 dolardan işlem görüyor.

21 Şubat 2023 | 10:17
Son Güncellenme: 21 Şubat 2023 | 11:44
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Brent petrolün varil fiyatı 83,21 dolar (21 Şubat)

Dün 84,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 azalarak 83,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,61 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve doların değer kazanması etkili oldu.

Dünya genelinde güçlenen enflasyon endişeleri merkez bankalarının "şahin politikalarını" ne kadar sürdüreceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Uzmanlar, enflasyonist baskıların artmasıyla Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde "şahin tutumlarını" sertleştirdiğine dikkati çekerek, Fed'in yarın açıklanacak toplantı tutanaklarının gelecek dönem para politikası adımlarına ilişkin önemli ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

Bankanın "şahin tutumunu" sürdüreceğine ilişkin beklentiler, talep endişelerini artırarak fiyatların düşüşüne neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle artan dolar değeri de dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum alımların azalmasına neden olarak petrol fiyatlarında düşüşe yol açıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebinin güçleneceğine yönelik beklentiler ise fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansı geçen hafta yayımlanan aylık petrol piyasası raporlarında, bu yıl küresel petrol talebindeki artış öngörülerini artırmış ve bu artışın önemli bir kısmının Çin'den kaynaklanacağını belirtmişti.

Brent petrolde teknik olarak 83,69 ile 84,50 dolar aralığının direnç, 82,88 ile 82,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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