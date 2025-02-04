Çelik ihracatçıları yeni pazarlara odaklandı

Çelik üretiminde dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin çelik ihracatı 2024 yılında 2023 yılına göre tonaj bazında yüzde 21,8 artış ile 17,7 milyon ton, değer bazında ise yüzde 8,7 artış ile 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılında miktar bazında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ürün sırası ile inşaat çeliği, yassı sıcak, dikişli boru, profil ve yassı kaplama olurken, ilk beş ülke ise Romanya, İtalya, Yemen, Ukrayna ve Irak olarak sıralandı. 2023 yılına göre en fazla ihracat artışı yaşanan ilk 5 ülke ise İtalya, Romanya, Birleşik Krallık, Yunanistan ve İspanya oldu.

2024 yılında ÇİB olarak Türk çelik sektörünü destekleyen çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini ve Litvanya, Almanya, Tunus, Fransa, Azerbaycan, Romanya ve Gürcistan Sektörel Ticaret Heyetlerini başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan ÇİB Başkanı Adnan Aslan, "Ayrıca Türk çelik ürünlerinin bilinirliğini artırmak için Roma’da düzenlenen International Stainless Steel konferansına Turquality Projesi kapsamında katıldık. Cezayir ve Türkmenistan’da gerçekleştirilen uluslararası fuarlara info stant kurulumu gerçekleştirdik. Birlik olarak aynı zamanda Türk çelik sektörünün geleceği için en önemli başlıklardan olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması hakkında sektör temsilcilerimiz için konusunda uzmanların katılımı ile geniş katılımlı konferans düzenledik. 2025 yılının ilk yarısı için Mısır, Fas, Kosova, Kenya, Tanzanya ve Demokratik Kongo ülkelerine düzenlenecek sektörel ticaret heyetlerimiz için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısı için de Birleşik Krallık, Almanya ve Yunanistan Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu hazırlıklarına şimdiden başladık. Ayrıca, Orta Avrupa ve Doğu Afrika bölgelerine yönelik ön araştırma çalışmaları yürütüyoruz. 2025 yılında toplamda en az 10 adet sektörel ticaret heyeti düzenlenmeyi planlıyoruz" dedi.

‘KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERE YAPILAN YATIRIM MEYVELERİNİ VERİYOR’

Geçtiğimiz yıl ihracatta iyi bir yıl geçirdiklerini belirten Adnan Aslan, bir süreden beri çelik sektöründe yassı ürün grubu olarak bilinen katma değerli ürünlere yapılan yatırımların meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti. 2024 yılında yassı ürün grubunda görülen artışın ihracatın toparlanmasında etkili olduğuna işaret eden Aslan, geçtiğimiz yıl yassı çelik ürünleri ihracatının miktar bazında yüzde 64,5 artış ile 5,8 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

HEDEF PAZARLAR

Çelik ihracatçıları olarak Kuzey Afrika, Batı Afrika ve Güney Amerika'ya odaklanacaklarını ifade eden Aslan, şöyle devam etti:

"Afrika'daki en önemli avantajımız oradaki tüccarların akreditif açamaması. Çoğu ülkede bankacılık sistemi daha oturmamış durumda. Avrupalı ve Türk tüccarlar buradaki üreticilerden malı alıp açık hesap satıyorlar. En büyük rakibimiz Çinliler ise, devlet sektörü olduğu için açık hesap çalışamıyorlar, akreditifli çalışıyorlar. Dolayısıyla Çin Afrika'ya çok hakim değil. Ayrıca İsrail ve Filistin bölgesine de Haziran ayından sonra ihracat açılabilir. Bunun yanında Güney Amerika pazarına da ilgimiz devam edecek."

SURİYE'DE POTANSİYEL 2 MİLYON TON

Suriye'deki durumun normalleşmesi ile birlikte İskenderun'daki üreticilerin Suriye'ye mal satmaya başladığını ifade eden Aslan, asıl hacmin yılın ikinci yarısından itibaren başlamasını beklediklerini aktardı. Suriye'ye sadece 200 bin tonluk bir ihracat yapıldığını ifade eden Aslan, "Bölgedeki durumun normalleşmesi ile birlikte yılın ikinci yarısında 750 bin ton civarına ulaşabiliriz. Oradaki potansiyel ise 2 milyon ton seviyesinde. Dolayısıyla ciddi bir fırsat var ve eğer her şey yolunda giderse bizim ihracat rakamlarımız üzerinde kayda değer bir etki yaratacak." dedi. Aslan, Suriye'deki savaşın bitmesi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir barışın bu sene çelik sektörü için en büyük fırsatlar olacağını da sözlerine ekledi.

Son dönemde Çinli firmaların Türkiye'deki ticarete ilişkin ilgilerinin arttığını da belirten Aslan, üç tane Çin firmasının çelik depoları açtığını kaydetti. Bu firmaların daha önce Türkiye'de ofislerinin olduğunu şimdi ise açtıkları depolarla iç pazara daha kolay mal verebileceklerini kaydetti.

İç pazarda şu anda en fazla çeliğin hızlı tren projelerinde tüketildiğini belirten Aslan, bunun yanında deprem konutlarındaki projeler için de ciddi bir çelik talebi olduğunu belirtti. Aslan, 81 ilde başlayacak sosyal konut seferberliğinin de sektörde önemli bir hareket yaratmasını beklediklerini dile getirdi.