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Çin ekonomisinde canlandırma tedbirleri etkisini gösterdi

Çin ekonomisinde ekim ayında açıklanan canlandırma tedbirlerinin ardından iç talepte toparlanma gözlendi.

15 Kasım 2024 | 10:13
Çin ekonomisinde canlandırma tedbirleri etkisini gösterdi

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ekim 2024 ve yılın ilk 10 ayına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise ekimde yıllık yüzde 4,8 artarak eylüldeki yüzde 3,2'lik yükselişin üzerinde performans sergiledi. İç talepteki artış şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ekim ayı ekonomik verileri, tüketimde toparlanmaya işaret ederken, gayrimenkul yatırımlarındaki süregelen düşüşün ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisi devam etti.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,74 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ekimde yıllık bazda yüzde 5,3 artarak eylüldeki 5,4'lük artışın altında kalsa da artış ivmesini sürdürdü.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, 10 ayda yıllık yüzde 3,4 artarak 9 aydaki artış oranını korudu.

Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de gayrimenkul sektörü ve konut piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma, son 3 yıldır ülkede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen faktörlerin de başında yer alıyor.

Gayrimenkul yatırımları 10 ayda yüzde 10,3 gerileyerek, 9 aydaki yüzde 10,1'lik düşüşü sürdürdü.

Hükümetin mortgage faizlerinde yaptığı indirimin ardından yeni konut satışları ekimde yıllık bazda yüzde 0,9 artarak hazirandan beri ilk kez toparlanma işareti verdi.

İşsizlik

Eylülde yüzde 5,1 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı ekimde yüzde 5'e geriledi.

Çin ekonomisi, yılın 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

Çin'de yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıflayan iç talep ve fiyatlarda deflasyon eğilimi gibi kronikleşen problemler ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Ekonomide canlandırma adımları

Hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar yıllık büyüme hedefinin gerisinde seyreden büyümeyi canlandırmak üzere son haftalarda bazı tedbirleri açıklamıştı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı düşüşteki gayrimenkul sektörünü canlandırmaya, yerel yönetimlerin borç problemlerini ve finansman sorunları çözmeye, tüketici ve yatırımcı güvenini artırmaya yönelik aşamalı politika adımlarını açıklamıştı.

Canlandırma tedbirlerinin ekonomiye somut etkileri ise yeni görülmeye başlanıyor. İmalat sanayinde ekonomik aktivitenin, ekimde 5 ay aradan sonra ilk kez genişleme seyrine girdiği bildirilmişti. UİB verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 0,3 puan artarak 50,1'e yükselmişti.

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