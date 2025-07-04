Çinli Shein'e Fransa'dan 40 milyon euro ceza

Fransa, Çinli moda perakendecisi Shein’e, tüketicileri yanıltıcı indirimler ve çevresel taahhütlerle ilgili yanıltıcı ticari uygulamalar nedeniyle 40 milyon euro para cezası verdi.

Ceza, ülkede bu alanda verilen en yüksek cezalar arasında.

Fransız Rekabet Kurumu ile Ulusal Soruşturma Servisi (SNE) tarafından Ekim 2022 ile Ağustos 2023 tarihleri arasında yürütülen ortak soruşturmada, Shein’in fiyat indirimleri ve çevresel iddialar konusunda tüketicilere karşı yanıltıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma sonucunda, indirimlerin büyük bölümünün gerçekte fiyat düşüşü sağlamadığı, bazı durumlarda ise fiyatların önce yükseltilip ardından indirim uygulandığı belirlendi.

Fransız mevzuatına göre, indirimli satışlarda belirtilen fiyatın, önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olması gerekiyor.

Yetkililer, Shein ve Avrupa’daki satış operasyonlarını yürüten iştiraki Infinite Style E-Commerce Co Ltd (ISEL)’in bu kurala uymadığını ortaya koydu.

İncelemeler yapıldı: Yüzde 57'sinde gerçek indirim yok

Yapılan incelemede değerlendirilen promosyonların yüzde 57’sinin gerçek bir indirim içermediği, yüzde 19’unda indirimin duyurulandan düşük olduğu ve yüzde 11’inde ise gerçekte fiyat artışı yapıldığı saptandı.

Ayrıca şirketin internet sitesinde çevreye duyarlı bir şirket olduğunu, sera gazı emisyonlarını yüzde 25 oranında azaltmayı hedeflediğini belirten açıklamaların da doğrulanamadığı ifade edildi.

Yetkililer, bu çevresel iddiaların da yanıltıcı olduğunu kaydetti.

Çin’de kurulan ve dünya genelinde ucuz kıyafetleri doğrudan tüketicilere gönderen Shein, cezanın ardından yaptığı açıklamada, tespit edilen tüm sorunların bir yıl önce giderildiğini ve Fransız düzenlemelerine uyum sağlandığını bildirdi.

Şirket ayrıca, bu uygulamaların tüketicilerin ödediği fiyatlara herhangi bir etkisi olmadığını belirtti.

Shein, Avrupa genelinde farklı soruşturmalara da konu olmaya devam ediyor.

Avrupa Komisyonu, şirketin yasadışı ürün satışı, adil olmayan sözleşme şartları, yanıltıcı fiyat indirimleri ve haksız ticari uygulamalar yoluyla Avrupa tüketici koruma kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

Buna ek olarak, büyük dijital platformlara yönelik düzenlemeleri kapsayan Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında da şirket hakkında ayrı bir inceleme yürütülüyor.

AB yeni önlemler planlıyor

Soruşturmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenirken, Shein’in küresel yıllık cirosunun yüzde 6’sına kadar para cezası alabileceği ifade ediliyor.

Avrupa Birliği, Çin’den gelen düşük değerli ithalatlardaki artışı kontrol altına almak amacıyla da yeni önlemler planlıyor. Bu kapsamda, AB dışından gelen düşük değerli paketler için 2 euro sabit vergi uygulanması gündemde.