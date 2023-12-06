ARA
Bist 100
8057,42
0%
Bist 100
Dolar/TL
28,9101
0,0298%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1975
-0,0616%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,079
-0,0523%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1877,09
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Citroen yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)

Aralık ayının gelmesiyle beraber otomobil firmalar da yıl sonu kampanyalarını duyuruyor. Bu konuda Citroen'den de bir açıklama var.

06 Aralık 2023 | 01:23
Son Güncellenme: 06 Aralık 2023 | 01:28
0
Citroen yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)

Citroen aralık ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Markadan yapılan açıklamaya göre detaylar şöyle: 

1
C4 X

C4 X

C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle birlikte 50 bin TL takas desteği sunuluyor.
2
e-C4 X

e-C4 X

Citroen C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneklerine ek 50 bin TL takas desteğiyle satılıyor.
3
C4

C4

Citroen C4 ise 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli krediyle satılıyor. Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
4
C5 Aircross

C5 Aircross

300 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
5
Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross

200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satılıyor.
6
C3

C3

Citroen C3 modelinde ise 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
7
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Citroen Berlingo Kombi de 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Citroen Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
8
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Citroen, Jumpy Spacetourer ve Jumpy modellerini 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuyor. Jumper modeli ise 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1878,25 0,11%
  • ALTIN ONS 2020,76 0,08%
  • BIST 100 8057,42 0%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,91 0,0294%
  • EURO/TURK LIRASI 31,192 -0,0793%
  • EURO/USD 1,0791 -0,0347%
  • INGILIZ STERLINI 1,26017 0,06392%
  • JAPON YENI 147,233 0,02%
  • KANADA DOLARI 1,35764 -0,11735%
  • RUS RUBLESI 90,2125 0%
Günün En Çok Okunanları
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
Ulaşımda 2053 hedefi: Öne çıkacak alanlar
GERİ
İLERİ
Peugeot yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Enerji maliyeti sorununu böyle çözdüler: Ne kadara mal oldu, ne kadar hibe aldılar?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
BİST’te yıl sonu rallisi yaşanır mı?
Sabancı Holding'in 5 yılda yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapacağı alanlar
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu
Bir şirket daha borsaya geliyor: Mega Metal neden halka arz kararı aldı?
20 kurumdan 55 hisse önerisi: 20 kurumun en güncel listesini araştırdık
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL