Citroen yıl sonu kampanyasını duyurdu (Aralık 2023)

Citroen aralık ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Markadan yapılan açıklamaya göre detaylar şöyle:

1 C4 X C4 X modelinde 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle birlikte 50 bin TL takas desteği sunuluyor.

2 e-C4 X Citroen C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneklerine ek 50 bin TL takas desteğiyle satılıyor.

3 C4 Citroen C4 ise 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli krediyle satılıyor. Citroen C4'ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 180 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

4 C5 Aircross 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 220 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

5 Citroen C3 Aircross 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satılıyor.

6 C3 Citroen C3 modelinde ise 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

7 TİCARİ ARAÇLAR Citroen Berlingo Kombi de 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Citroen Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.