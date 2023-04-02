DASK’ta bir ilk olarak avans ödeme dönemi

Yaşanan depremlerin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 13 Mart tarihi itibarıyla taraflarına iletilen 362 bin 646 hasar ihbarı bulunduğunu ve bu tarih itibarıyla gerçekleştirdikleri tazminat ödeme tutarının 3 milyar 350 milyon TL'yi geçtiğini açıkladı.



9 Mart - 1 Nisan 2023 tarihli sayıdan

“SİGORTALILARIN İHBARINI BEKLEMİYORUZ”

DASK'ın teknik işleticisi olan Türk Reasürans'ın genel müdürü Selva Eren; Kahramanmaraş depremlerinin ardından deprem sonrası için yürüttükleri hazırlık çalışmaları sayesinde, depremin üzerinden 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesini gerçekleştirdiklerini söylüyor.

Eren; "Bu süreçte hasar ödemelerinin hızlı yapılabilmesi için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda sigortalıların ihbarını dahi beklemeden T.C. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi hasar tespitleri tamamlanmış konutların listelerinden hasar dosyaları resen açılarak en hızlı şekilde ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz” diyor.

Türk Reasürans, 13 Mart itibarıyla gelen 362 bin 646 hasar ihbarının yüzde 80'ini oluşturan hafif hasarlı konutlar için de yeni bir süreç başlattı.

Selva Eren; konutunun az hasarlı olduğunu gösteren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı raporunu, kimlik belgesini ve güncel tapu belgesini web sitesi ve e-Devlet üzerinden ileten sigortalıların, tazminat ödemelerini 72 saat içinde gerçekleştirecekleri bilgisini de veriyor.

KİMLER AVANS TALEBİNDE BULUNABİLİYOR?

DASK'ta bir ilk olarak, hasar ihbarından hasar inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte sigortalılara avans ödemesi alma olanağı da sağlanıyor.

Selva Eren; hasar ödeme süreçlerinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalara öncelik verilerek ödemelerin devam ettiğini, eksper görevlendirmelerinin diğer binalar için yapıldığını belirtiyor.

Hasar ihbarlarını yapan sigortalılara yönelik yeni bir çalışma başlattıkları ve sigortalıların 27 Şubat itibarıyla DASK web sitesi üzerinden avans ödemesi talep edebildikleri bilgisini veren Eren, şöyle devam ediyor: "Yıkık ve acil yıkılacak binalara öncelik vererek yürüttüğümüz ödeme süreçlerimizde, ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için sigortalılarımız DASK'tan avans ödeme talebinde bulunabiliyor.

Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin yüzde 20'si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin yüzde 10'u sigortalılarımıza avans olarak ödenecek.

Hedefimiz; hasar ihbarından hasar inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte vatandaşlarımıza maddi güvence sağlayarak destek olmak.”

“DASK’IN YANINDA KONUT SİGORTASI DA YAPTIRILMALI”

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'taki, 20 Şubat'ta Hatay'daki depremler nedeniyle Sigortambir, ülkedeki ve bölgedeki DASK sigortalılık oranı düşüklüğüne dikkat çekerek sigorta sektörüne çağrıda bulundu. Sigortambir Genel Müdürü Kürşat Köz; çok büyük bir afetin yaşandığı bölgede DASK sigortalılık oranının sadece yüzde 50, Türkiye genelinde ise yüzde 56,40 olduğunu söylüyor.

Depremin yaşandığı şehirlerde en yüksek sigortalılık oranının yüzde 64,50 ile Gaziantep'te olduğunu kaydeden Köz; Diyarbakır'ın yüzde 34,10 ile en az sigortalılık oranının bulunduğu şehir olduğuna dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş yüzde 53,70, Hatay yüzde 40,10, Malatya yüzde 52,20, Adana yüzde 46,30, Şanlıurfa yüzde 52,90, Osmaniye yüzde 42,70, Elazığ ise yüzde 57,30 DASK sigortalılık oranına sahip.

Ortalama 400-500 TL gibi bir maliyeti olan bu sigortanın olası bir depremde sağlayacağı olanakları tek tek her vatandaşa anlatmak gerektiğine işaret eden Kürşat Köz'e göre; DASK bilincini artırmak sektör ve ülke için önemle üzerinde durulması gereken bir sosyal sorumluluk hareketi olmalı.

DASK poliçelerinde 25 Kasım 2022'deki genelge sonrasında metrekare başına birim teminatının 3 bin 16 TL'ye yükseldiğini kaydeden Köz; "Metrekare başına 3 bin 16 TL'nin üzerindeki hasar ödemeleri için mutlaka DASK'ın yanında konut sigortası da yaptırılmalı.

Böylece konut sigortasıyla hasarınızda alacağınız teminatınız artırılabilir, eşyalarınızı da teminat kapsamına alabilirsiniz” diyor.