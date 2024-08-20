Demet Sabancı Çetindoğan'dan hisse satışı başvurusu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Demet Çetindoğan tarafından, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) paylarında satış yapılacağını duyurdu.

MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Demet Çetindoğan'ın nominal değeri 1 milyon TL olan hissesinin Borsada satışa konu edilebilmesi için başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı “Pay Tebliği”‘nin 15’nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan başvurulara ait bilgiler yer aldı.