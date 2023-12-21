ARA
Bist 100
7764,95
1,33%
Bist 100
Dolar/TL
29,1604
0,1053%
Dolar/TL
Euro/TL
32,0349
0,5272%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0986
0,4949%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1914,45
0,71%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Deprem bölgesine yönelik destekler uzatıldı

TCMB, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla deprem bölgesine kullandırılan kredilerin menkul kıymet tesis uygulamasından muafiyetine yönelik hususların Haziran 2024'e kadar devam edeceğini bildirdi.

21 Aralık 2023 | 15:57
Son Güncellenme: 21 Aralık 2023 | 16:06
0
Deprem bölgesine yönelik destekler uzatıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB), yapılan açıklamada, TCMB'nin mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda yabancı para yükümlülükler için yüzde 5 olarak uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'e indirileceği, ayrıca 29 Aralık 2023 tarihinde sonlanacak olan kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulamanın 6 ay süreyle uzatılacağı ifade edildi.

Türk lirası mevduatın önceliklendirilmesine ilişkin politikalar kapsamında da Türk lirası mevduatı destekleyici adımlar atılmaya devam edileceği belirtildi.

Merkez Bankası sadeleşme adımları atmaya devam ediyor

Bankadan gönderilen bilgi notunda da TCMB'nin makroihtiyati tedbirlerin sadeleşmesi kapsamında önemli adımlar attığına işaret edildi.

Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak, makro finansal istikrarı güçlendirmek amacıyla yabancı para mevduata yönelik menkul kıymet tesis oranının yüzde 5'ten yüzde 4'e çekildiği bildirildi.

Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyen seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları kapsamındaki aylık TL kredi büyüme sınırlarının 2024 yılı Haziran ayına kadar aynı şekilde uygulanmaya devam edileceği, mevcut durumda TL kredi aylık büyüme sınırlarının taşıt, ticari ve ihtiyaç kredilerinde sırasıyla yüzde 2, yüzde 2,5 ve yüzde 3 olarak uygulandığı belirtildi.

TCMB'nin daha önceki kararlarında, sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verdiği anımsatılarak, ihracat, yatırım, tarım, esnaf ve deprem bölgesine sağlanan kredilerin bu sınırlamalardan muaf tutulduğu kaydedildi.

Bankanın deprem bölgesindeki toparlanma sürecini desteklemek amacıyla, deprem bölgesine yönelik kullandırılan kredilere tanınan menkul kıymet tesis muafiyetini 6 ay süreyle Haziran 2024'e kadar uzattığı ifade edildi.

Yabancı para mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklar üzerinden alınan komisyon uygulaması kapsamında yüzde 75 oranındaki yenileme hedefinin sonlandırıldığı, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik adımlar kapsamında aylık TL payı artış hedefinin Türk lirası mevduat payına göre farklılaştırılmak üzere revize edildiği belirtildi.

İlgili Haberler
Kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin karar
Kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin karar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1914,45 0,71%
  • ALTIN ONS 2042,06 0,61%
  • BIST 100 7764,95 1,33%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,1604 0,1053%
  • EURO/TURK LIRASI 32,0349 0,5272%
  • EURO/USD 1,0986 0,4949%
  • INGILIZ STERLINI 1,26676 0,32114%
  • JAPON YENI 142,215 -1,065%
  • KANADA DOLARI 1,33019 -0,49707%
  • RUS RUBLESI 92,875 3,0914%
Günün En Çok Okunanları
Erdemoğlu Holding, Sasa'da bu kez hisse aldı
Otomotiv sektörünün 2024 tahminleri: Nasıl bir yıl bekliyor?
Otomotiv sektörünün 2024 tahminleri: Nasıl bir yıl bekliyor?
1 Ocak'ta başlıyor! 2024 yılı itibarıyla hayatımıza girecek 5 yenilik
1 Ocak'ta başlıyor! 2024 yılı itibarıyla hayatımıza girecek 5 yenilik
Tarım ve Orman Bakanlığının 2024'te alacağı 7158 personele ilişkin detaylar belli oldu
Tarım ve Orman Bakanlığının 2024'te alacağı 7158 personele ilişkin detaylar belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları: Zirve el değiştirdi
Dünyanın en güçlü pasaportları: Zirve el değiştirdi
8 yıl sonra cari açık veren çelik sektöründen anti damping başvurusu
8 yıl sonra cari açık veren çelik sektöründen anti damping başvurusu
Tasarı yasalaştı... Bir ülke bayrağını değiştiriyor
Tasarı yasalaştı... Bir ülke bayrağını değiştiriyor
Amazon, Türkiye'deki “yılbaşı alışkanlıklarını” açıkladı
GERİ
İLERİ
Erdemoğlu Holding, Sasa'da bu kez hisse aldı
Otomotiv sektörünün 2024 tahminleri: Nasıl bir yıl bekliyor?
1 Ocak'ta başlıyor! 2024 yılı itibarıyla hayatımıza girecek 5 yenilik
Tarım ve Orman Bakanlığının 2024'te alacağı 7158 personele ilişkin detaylar belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları: Zirve el değiştirdi
Otomotiv sektörünün 2024 tahminleri: Nasıl bir yıl bekliyor?
1 Ocak'ta başlıyor! 2024 yılı itibarıyla hayatımıza girecek 5 yenilik
Tarım ve Orman Bakanlığının 2024'te alacağı 7158 personele ilişkin detaylar belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları: Zirve el değiştirdi
8 yıl sonra cari açık veren çelik sektöründen anti damping başvurusu
1 Ocak'ta başlıyor! 2024 yılı itibarıyla hayatımıza girecek 5 yenilik
Tarım ve Orman Bakanlığının 2024'te alacağı 7158 personele ilişkin detaylar belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları: Zirve el değiştirdi
8 yıl sonra cari açık veren çelik sektöründen anti damping başvurusu
Tasarı yasalaştı... Bir ülke bayrağını değiştiriyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL