Deprem felaketinde 5. gün: Can kaybı ve yaralılarda son durum

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.

Deprem bölgesinde son haberler saat saat şöyle:

Saat: 09:40 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.30 itibarıyla depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, "Deprem bölgesindeki 75.780 vatandaşımız diğer illere tahliye edildi. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 1.509 deprem meydana gelmiştir.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 121.128 personel ile 12.244 araç ve iş makinası görev yapmaktadır.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 6.810 personel afet bölgesine sevk edilmiştir." denildi.

Mehmetçik Hatay'a lojistik destek üssü kurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'a gönderilen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılmasını sağlamak için lojistik destek üssü kurdu.

Depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

30 bin 306 arama kurtarma personeli görev yapıyor

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 30 bin 306 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 810 olarak kayıtlara geçti.

AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısı ile beraber bölgede görev yapan personel sayısı 121 bin 128'e ulaştı.

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 241 araç sevk edildi.