Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, asrın afeti olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da bu hafta beklenen hava durumu bilgisi paylaşıldı.

Buna göre, Kahramanmaraş'ta bugün parçalı bulutlu, en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 5 derece olması bekleniyor.

Yarın hava, parçalı ve az bulutlu, sabah ile gece saatlerinde sis ve puslu, en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 2, en yüksek hava sıcaklığının ise 6 derece olması öngörülüyor.

12, 13 ve 14 Şubat'ta havanın az bulutlu, hava sıcaklığının ise pazar en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 6 derece, pazartesi en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 7 derece, salı en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 6 derece olması tahmin ediliyor.

Hatay

Hatay'da ise bugün ve yarın hava parçalı bulutlu, hava sıcaklığı en düşük 0, en yüksek 11 derece. Pazar, pazartesi ve salı günü az bulutlu, hava sıcaklıkları pazar en düşük 1, en yüksek 12, pazartesi ve salı ise en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 11 derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te bugün ve yarın hava parçalı bulutlu, bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları 6 derece, yarın en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 7 derece, pazar, pazartesi ve salı hava az bulutlu, en düşük sıcaklık pazar sıfırın altında 7, en yüksek 7, pazartesi sıfırın altında 5, en yüksek 6, salı sıfırın altında 5, en yüksek 5 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da 5 gün boyunca havanın az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise bugün sıfırın altında 3, yarın en düşük sıfırın altında 12, en yüksek sıfırın altında 2 derece, pazar günü gece ve sabah sis ve puslu, en düşük sıcaklığın sıfırın altında 10, en yüksek sıcaklığın 0 derece, pazartesi ve salı günü de gece ve sabah sis ve puslu en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11, en yüksek hava sıcaklığının 1 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise bugün parçalı bulutlu, en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 7 derece, yarın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 1, en yüksek sıfırın altında 8 derece, pazar, pazartesi ve salı günü hava az bulutlu, sıcaklıkların ise en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 8 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da 5 gün boyunca havanın az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise bugün en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 6 derece, yarın ve pazar, en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 6 derece, pazartesi ve salı ise en düşük sıfırın altında 7, en yüksek 5 derece olması tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da ise 5 gün boyunca havanın az bulutlu olması öngörülüyor. Hava sıcaklıkları ise bugün en düşük 2, en yüksek 13, yarın ve pazar en düşük 1, en yüksek 13, pazartesi ve salı ise en düşük 0, en yüksek 12 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da ise hafta boyunca az bulutlu bir havanın hakim olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları bugün en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 6 derece, yarın ve pazar günü hava sıcaklıkları en düşük sıfırın altında 6, en yüksek 6 derece, pazartesi en düşük sıfırın altında 5, en yüksek 6 derece, salı en düşük sıfırın altında 6, en yükse 6 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te havanın bugün parçalı, zaman zaman çok bulutlu, sıcaklıkların ise 10 derece olması bekleniyor. Cumartesi parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 10 derece. Pazar, parçalı az bulutlu, en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 10 derece, pazartesi ve salı az bulutlu en düşük sıfırın altında 2, en yüksek hava sıcaklığı 11 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava bugün parçalı az bulutlu, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3, en yüksek sıcaklık 12 derece, yarın az bulutlu en düşük sıcaklık sıfırın altında 2, en yüksek hava sıcaklıkları 12 derece. Pazar, pazartesi ve salı az bulutlu, pazar en düşük sıcaklık sıfırın altında 2, en yüksek 12 derece, pazartesi en düşük sıfırın altında 1, en yüksek hava sıcaklıkları 13, salı en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 13 derece olması bekleniyor.