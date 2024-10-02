Doğanlar Mobilya Grubu'ndan 6 ayda 5 milyar TL hasılat

Şirket, 2024 yılının ilk altı ayında 436 milyon TL FAVÖK tutarına ulaşarak %9 FAVÖK marjı, 2024 yılının 2.çeyreklik döneminde ise 350 milyon TL FAVÖK rakamı ile, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2 puan artış sonucu %13 FAVÖK marjı elde etti. 2024 yılının 1.çeyreğine göre de 2.çeyrekte FAVÖK marjını %9 puan artırdı. Net kâr marjı ise, 2024 yılının ilk 6 ayında %4 olarak gerçekleşirken, 2024 yılının 2.çeyreklik döneminde %8 olarak gerçekleşti.

Ağustos 2024 itibarıyla 6 farklı markasıyla 658 yurt içi ve 113 yurt dışı olmak üzere toplamda 771 aktif satış noktasına ulaşan Doğanlar Mobilya Grubu, üretim tesislerinde GES kurma projesinde önemli bir yol katetti. Kelebek markasının Düzce’de bulunan üretim tesisinin GES kurulumu tamamlandı ve test çalışmaları başladı. Doğtaş markasının Çanakkale-Biga’da bulunan üretim tesisinin GES kurulumu ise Ekim ayı içerisinde tamamlanarak test çalışmaları başlayacak.

İsmail Doğan: 5 milyar TL hasılat rakamına ulaştık

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, "Ekonomide ve mobilya-perakende sektöründe yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, bünyemizde barındırdığımız 6 kuvvetli markamız ve tecrübeli üst yönetimimiz ile aldığımız önlemler sayesinde sektörde öncü konumda olmaya, satışlarımızı bütçelediğimiz seviyelerde gerçekleştirmeye ve karlılığımızı korumaya devam ediyoruz.” dedi.

2024 yılı ilk yarısını değerlendiren Doğan, "2024'ün ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine kıyasla TMS-29 enflasyon muhasebesi hariç %77’lik bir büyüme yakaladık. TMS-29 enflasyon muhasebesi dahil olarak ise %6’lık satış büyümesi yakalayarak 5 milyar TL hasılat rakamına ulaştık. Güçlü finansal sonuçlarımız ve sürdürülebilir büyümemiz, satış noktaları tarafında da ek talepler doğurdu. Bu talepler 2024 yılı hedeflerimize daha erken ulaşacağımızı gösteriyor. Sene başında paylaştığımız 2024 yılı hedeflerimizi yakalamak için inancımız tam. Aldığımız tüm bu aksiyonlarla hedeflerimize ulaşmak için ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

