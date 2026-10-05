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  • Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren 2 hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
Bugün temettü ödeyen 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) ve Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SUNTK) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,1697500 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,1442875 TL
Temettü Sonrası Baz Fiyat: 17,87 TL

Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (SUNTK)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,5165000 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,4390250 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 25,24 TL
 

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