Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 11 şirket var

Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-Şirketimiz ile MeaTech Global arasında, Kafein Teknoloji'nin ürün ve hizmetlerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki iş geliştirme ve satış faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik stratejik iş birliği gerçekleştirilmiştir. İş birliği kapsamında MeaTech Global; Şirketimizin belirlenen teknoloji çözümlerinin bölgede tanıtılması, potansiyel müşteri ve iş ortaklarının geliştirilmesi, satış kanallarının oluşturulması ve pazara giriş faaliyetlerinin desteklenmesi konularında çalışmalar yürütecektir. İş birliği, başlangıç aşamasında bankacılık ve finans, telekomünikasyon, kamu, enerji, perakende, sağlık ve diğer kurumsal sektörlerdeki potansiyel iş fırsatlarının geliştirilmesine odaklanacaktır. Söz konusu iş birliğinin, Şirketimizin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerinin ve ihracat potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. İş birliği kapsamında yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte somut gelişmeler ortaya çıkması halinde, ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

-Şirketimiz ile küresel bulut güvenliği şirketi Sysdig, Inc. arasında, Sysdig'in bulut tabanlı (cloud-native) güvenlik çözümlerinin Şirketimizin siber güvenlik portföyüne dâhil edilerek müşterilerimize sunulmasına yönelik çözüm ortaklığı kurulmuştur. İş birliği kapsamında Şirketimiz; Sysdig çözümlerinin satış ve lisanslama süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak konumlandırılması ve devreye alınması ile ilgili danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasında rol alacaktır. Sysdig'in Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) çözümü; bulut, konteyner ve Kubernetes ortamlarındaki güvenlik risklerinin ve zafiyetlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesinin yanı sıra, çalışma zamanı (runtime) tehditlerinin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesine ve bu tehditlere müdahale edilmesine imkân sağlamaktadır. Bu iş birliğiyle Şirketimizin bulut güvenliği alanındaki yetkinliklerinin genişletilmesi ve kurumların modern, çoklu bulut altyapılarına yönelik güvenlik ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümler sunulması hedeflenmektedir. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte somut gelişmeler olması hâlinde, ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.