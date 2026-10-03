Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 11 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimiz ile MeaTech Global arasında, Kafein Teknoloji'nin ürün ve hizmetlerinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki iş geliştirme ve satış faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik stratejik iş birliği gerçekleştirilmiştir. İş birliği kapsamında MeaTech Global; Şirketimizin belirlenen teknoloji çözümlerinin bölgede tanıtılması, potansiyel müşteri ve iş ortaklarının geliştirilmesi, satış kanallarının oluşturulması ve pazara giriş faaliyetlerinin desteklenmesi konularında çalışmalar yürütecektir. İş birliği, başlangıç aşamasında bankacılık ve finans, telekomünikasyon, kamu, enerji, perakende, sağlık ve diğer kurumsal sektörlerdeki potansiyel iş fırsatlarının geliştirilmesine odaklanacaktır. Söz konusu iş birliğinin, Şirketimizin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerinin ve ihracat potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. İş birliği kapsamında yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte somut gelişmeler ortaya çıkması halinde, ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
-Şirketimiz ile küresel bulut güvenliği şirketi Sysdig, Inc. arasında, Sysdig'in bulut tabanlı (cloud-native) güvenlik çözümlerinin Şirketimizin siber güvenlik portföyüne dâhil edilerek müşterilerimize sunulmasına yönelik çözüm ortaklığı kurulmuştur. İş birliği kapsamında Şirketimiz; Sysdig çözümlerinin satış ve lisanslama süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak konumlandırılması ve devreye alınması ile ilgili danışmanlık ve teknik hizmetlerin sunulmasında rol alacaktır. Sysdig'in Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) çözümü; bulut, konteyner ve Kubernetes ortamlarındaki güvenlik risklerinin ve zafiyetlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesinin yanı sıra, çalışma zamanı (runtime) tehditlerinin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesine ve bu tehditlere müdahale edilmesine imkân sağlamaktadır. Bu iş birliğiyle Şirketimizin bulut güvenliği alanındaki yetkinliklerinin genişletilmesi ve kurumların modern, çoklu bulut altyapılarına yönelik güvenlik ihtiyaçlarına daha kapsamlı çözümler sunulması hedeflenmektedir. Yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte somut gelişmeler olması hâlinde, ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
2 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş .(FORTE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı Milsoft Yazılım Teknolojileri A.Ş.'ye yurt içi yerleşik bir savunma sanayi şirket tarafından yürütülen bir proje kapsamında, projeyi yürüten şirket tarafından 700.000,00 USD (Yedi-Yüz-Bin Amerikan Doları) tutarında sipariş verilmiştir.
3 BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRLSM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
18.09.2026 tarihli özel durum açıklamamızda bildirildiği üzere; Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Erde Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. ("Erde Mühendislik"), Dünya Göz Ataköy Hastanesi Projesi'nin Mekanik ve Elektrik Tesisatı renovasyon İşleri ile ilgili yapılan ihaleye teklif vermiş olup, işveren Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş., ihalenin lehimize sonuçlandığını bildirmiştir. İlgili proje kapsamında bugün (30.09.2026), Şirketimiz ve Erde Mühendislik ile Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş. arasında KDV Dahil 180.000.000-TL tutarında nihai sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme bedeli Şirketimiz için 96.000.000-TL (KDV Dahil) ve Erde Mühendislik için 84.000.000-TL (KDV Dahil) olup projenin 4 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
4 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-ABD'de yerleşik bir firma ile, ABD pazarına yönelik yıllık 500 adet hücre (38 kV, 40 kA, 3000 A Primary GIS) satışını kapsayan bir çerçeve satış anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma, anahtarlama ürün grubunda Şirketimizin ABD pazarına yönelik gerçekleştirdiği ilk satış anlaşması olup, ilgili ürün grubunda satışların artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Anahtarlama ürün grubuna yönelik yatırımlar tamamlanmış ve üretim kapasiteleri artırılmış olup, söz konusu satışların Şirketimizin gelirlerine ve ilgili üretim hatlarının kapasite kullanım oranının artmasına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
-Şirketimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde tesis edilmek üzere, 100–228 MVA aralığında güç transformatörlerinin tedariğine yönelik yürütülen süreç kapsamında, toplam 90 milyon ABD Doları (Doksan milyon dolar) tutarındaki sipariş teyidine ilişkin olarak 5 milyon ABD Doları tutarında ön ödeme almıştır. Toplam sipariş bedeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sözleşme tarihindeki ABD Doları döviz alış kuru (48.9466/USD) esas alındığında Türk Lirası karşılığı 4.405.194.000 (Dört milyar dört yüz beş milyon yüz doksan dört bin TL) TL'dir. Söz konusu siparişlerin teslimatlarının partiler halinde 2027 yılı içeresinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sipariş bedelinin, Şirketimizin 2025 yılı sonu hasılatına oranı %12'dir.
5 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Kazakistan'ın önde gelen bankalarından, 4,5 milyondan fazla müşterisi olan Eurasian Bank JSC arasında; finansal teknolojiler, dijital varlıklar ve yapay zekâ destekli yeni nesil bankacılık çözümleri alanlarında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding – MoU) imzalanmış ve belirlenen çözüm alanlarına ilişkin pilot çalışmalar başlatılmıştır. İş birliği kapsamında;
· Şirketimizin Elektronik Fatura çözümünün banka sistemleriyle entegre edilerek fatura, ödeme ve finansman süreçlerinin daha hızlı ve verimli şekilde yürütülmesi,
· Fatura verilerinin finansman, nakit akışı yönetimi ve katma değerli bankacılık hizmetlerinde kullanılması,
· Dijital varlıkların güvenli şekilde saklanması (Custody) ve alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için altyapıların kurulması,
· Dijital varlıklarla entegre banka kartı çözümlerinin geliştirilmesi,
· Kıymetli madenler, gayrimenkul ve benzeri gerçek dünya varlıklarının blockchain tabanlı dijital ortamda tokenlaştırılması,
konularında finansal yazılım çözümleri sağlanacaktır. Söz konusu çözüm alanlarında yapay zekâ destekli teknolojilerin kullanılmasıyla süreçlerin otomatikleştirilmesi, verilerin daha etkin analiz edilmesi, müşteri deneyiminin geliştirilmesi ve yeni nesil finansal bankacılık ürün ve hizmetlerin oluşturulması hedeflenmektedir.
Eurasian Bank JSC ile başlatılan bu iş birliğinin, Şirketimizin finansal teknolojiler, yapay zekâ ve dijital varlık çözümleri alanlarındaki yetkinliklerinin uluslararası pazarlara taşınması, küresel ölçekte yeni iş fırsatlarının geliştirilmesi, yurt dışı faaliyetlerimizin güçlendirilmesi ve düzenli döviz gelirleri ile bilançomuza olumlu yansıması beklenmektedir.
6 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1.008.500.000 Avro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır.
-ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Avro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır.
7 QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (QUAGR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir müşterisinden, 30.09.2026 tarihli toplam 1.984.389,12 ABD Doları tutarında 20 mm kalınlığında porselen dış mekân karo ürünleri siparişi almıştır.
8 ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (CGCAM)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, toplam 41.682.654,15 TL tutarında yeni sipariş almıştır.Bahse konu siparişlerin teslimat süreçlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülmekte olup, şirketimiz cirosuna olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
9 ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurt içinde yerleşik 3 ayrı müşteriyle güneş paneli satışına ilişkin anlaşmaya varmıştır. Siparişlerin tutarları sırasıyla yaklaşık KDV hariç 11.000.000 USD(OnbirmilyonAmerikan Doları) - 11.000.000 USD(OnbirmilyonAmerikan Doları) -15.200.000,00 USD (Onbeşmilyonikiyüzbin Amerikan Doları) tutarlarındadır. Toplam sipariş tutarı KDV hariç bugünkü kurla yaklaşık olarak 1.823.000.000TL (BirmilyarsekizyüzyirmiüçmilyonTürklirası) dır.Panel teslimatlarının Kasım 2026 dan başlayarak Nisan 2027 ye kadar tamamlanması planlanmaktadır.
10 BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. (BIENY)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, Fas merkezli bir müşterisinden, 02.10.2026 tarihli toplam 1.152.811,44 ABD Doları tutarında seramik karo ürünleri siparişi almıştır.
11 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurt içi bir müşterisinden savunma sanayi alanında, toplam 1.550.000 ABD Doları tutarında bir sipariş almıştır. Söz konusu sipariş kapsamındaki ürünlerin teslimatlarının 2026 ve 2027 yılları içerisinde yapılması planlanmaktadır.