Adana ve Osmaniye'de yarın "Okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu

Bölgede ilk olarak Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8, 4.9 ve 4.4 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntı kaydedildi. Bu depremlerin hemen ardından Osmaniye'de de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtti.

Ömer Çelik: "Eğitim Öğretim Devam Edecek"



Deprem sonrası binaların durumunu değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, okullarda herhangi bir hasar bulunmadığını vurgulayarak eğitimin aksamadan süreceğini açıkladı. Çelik yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Okullarımız çok önemli. Şu ana kadar okullarımızda bir hasar yok. İl Millî Eğitim Müdürümüz takip ediyor. Eğitim öğretim devam edecek. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okula gönderebilirler. Kriz Koordinasyon Merkezimiz 7/24 esasıyla çalışıyor. Valilerimiz ve tüm kurumlarımız işin başında."

Dezenformasyona karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Çelik, "Özellikle sosyal medyaya depremle alakası olmayan, başka yerlerle ya da geçmişteki depremlerle alakalı birtakım görüntüler koyuluyor. Her depremde bunlar gerçekleşmiş gibi panik yaratacak, halkımızı yanlış bilgilendirecek şekilde servis ediliyor. Bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntılı durum, hasar, tespit edilemeyen bir durum gördüklerinde lütfen sahada çalışan arkadaşlarımıza hemen iletsinler." dedi.

Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda, 5 Ekim Pazartesi günü Adana ve Osmaniye genelinde okullarda eğitime ara verilmeyecek.

