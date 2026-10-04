ARA
DOLAR
49,16
0,07%
DOLAR
EURO
55,02
-0,53%
EURO
ALTIN
6523,00
-0,06%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Adana ve Osmaniye'de yarın "Okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu

Adana ve Osmaniye'de yarın "Okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu

Adana ve Osmaniye'de akşam saatlerinde art arda meydana gelen sarsıntılar bölgede endişe yarattı. Depremlerin ardından veli ve öğrencilerin gözü "5 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edilecek mi?" sorusunun yanıtına çevrilirken, beklenen açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Adana ve Osmaniye'de yarın "Okullar tatil mi?" sorusu yanıt buldu

Bölgede ilk olarak Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8, 4.9 ve 4.4 büyüklüğünde üç ayrı sarsıntı kaydedildi. Bu depremlerin hemen ardından Osmaniye'de de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saha taramalarında şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtti.

Ömer Çelik: "Eğitim Öğretim Devam Edecek"

Deprem sonrası binaların durumunu değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, okullarda herhangi bir hasar bulunmadığını vurgulayarak eğitimin aksamadan süreceğini açıkladı. Çelik yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Okullarımız çok önemli. Şu ana kadar okullarımızda bir hasar yok. İl Millî Eğitim Müdürümüz takip ediyor. Eğitim öğretim devam edecek. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okula gönderebilirler. Kriz Koordinasyon Merkezimiz 7/24 esasıyla çalışıyor. Valilerimiz ve tüm kurumlarımız işin başında."

Dezenformasyona karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Çelik, "Özellikle sosyal medyaya depremle alakası olmayan, başka yerlerle ya da geçmişteki depremlerle alakalı birtakım görüntüler koyuluyor. Her depremde bunlar gerçekleşmiş gibi panik yaratacak, halkımızı yanlış bilgilendirecek şekilde servis ediliyor. Bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntılı durum, hasar, tespit edilemeyen bir durum gördüklerinde lütfen sahada çalışan arkadaşlarımıza hemen iletsinler." dedi.

Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda, 5 Ekim Pazartesi günü Adana ve Osmaniye genelinde okullarda eğitime ara verilmeyecek.
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL