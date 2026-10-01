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  • KAP'a bildirildi: Borsanın en değerli şirketinden 1 milyar Euro tutarında dev hava savunma anlaşması

KAP'a bildirildi: Borsanın en değerli şirketinden 1 milyar Euro tutarında dev hava savunma anlaşması

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin seri üretimi kapsamında 1 milyar 8 milyon 500 bin avro tutarında ilave sözleşmeler imzalandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KAP'a bildirildi: Borsanın en değerli şirketinden 1 milyar Euro tutarında dev hava savunma anlaşması

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam 1 milyar 8 milyon 500 bin avroluk sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin avro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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