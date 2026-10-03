Endekste Aşağı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 84.68 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 54.14 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji ve Enerji sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.88 azalışla 12,270 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 251 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 123.09 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 30.56 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 93.50 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -109.80 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 12,347 ve 12,425 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 12,213 ve 12,156 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.59 seviyesinde bulunuyor.



Akbank



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 67.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 61.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 70.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 65.00-60.50

Satım aralığı: 70.50-68.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.85

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.034 puan azaldı.



Aksa Enerji



Desteğinin üzerinde tutunmalı

71.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 76.65 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 74.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 71.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 71.00-66.50

Satım aralığı: 73.00-81.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.49

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.022 puan arttı.



Borusan Boru Sanayi



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 619 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 630.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 703.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 630.00-605.00

Satım aralığı: 670.00-720.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.019 puan arttı.



Çimsa



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 43.84 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 40.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 41.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 40.75-40.25

Satım aralığı: 43.00-44.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



CVK Maden



Düşüşte

13.79 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 12.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 12.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 13.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12.00-11.90

Satım aralığı: 13.90-15.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.026 puan azaldı.



Cw Enerji



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 20.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 20.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16.50-15.70

Satım aralığı: 25.75-32.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.045 puan azaldı.



Doğuş Otomotiv



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 142.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 128.57 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 142.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 156.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 135.00-135.00

Satım aralığı: 156.00-164.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



Emlak Konut GMYO



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

19.32 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 18.40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 19.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18.40-17.60

Satım aralığı: 19.60-19.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.98

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.029 puan arttı.



Enerya Enerji



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.40-10.40

Satım aralığı: 14.50-16.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.030 puan arttı.



Enka İnşaat



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 86.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 82.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 84 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 82.00-78.00

Satım aralığı: 86.50-84.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.



Ereğli Demir Çelik



Dirençte zorlandı

35.9-37.9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 37.02 seviyesinin altında kapanışlarda 36.25 seviyesine gerileyebilir. 37.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 37.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 36.25-36.00

Satım aralığı: 37.50-38.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.037 puan arttı.



Kardemir (D)



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 43.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39.75 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 43.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 47.25 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 39.75-36.00

Satım aralığı: 45.00-44.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.038 puan azaldı.



Mavi Giyim



Dirençte zorlandı

36.72-39 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 37.5 seviyesinin altında kapanışlarda 37.00 seviyesine gerileyebilir. 39.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 39.64 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 37.00-36.75

Satım aralığı: 37.75-37.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.016 puan arttı.



Oyak Çimento



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

21.08 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 20.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 20.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20.50-20.40

Satım aralığı: 21.00-21.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.012 puan arttı.



TR Anadolu Metal Madencilik



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 128.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 120.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 128.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 135.00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 120.00-108.00

Satım aralığı: 135.00-129.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.034 puan azaldı.



T.S.K.B.



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 10.3 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor.

Senedin ilk desteği 9.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 9.20-8.75

Satım aralığı: 10.70-10.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.28

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



Türkiye Sigorta



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 5.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.15 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 5.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.93 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 5.15-4.94

Satım aralığı: 5.93-6.03

Endeks Ağırlığı (%): 0.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.