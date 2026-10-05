Altın haftaya yükselişle başladı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 5 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. ABD'de son açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması, Fed'in ekim ayında faiz artırımına gideceği yönündeki beklentilerin önemli ölçüde gerilemesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından yatırımcıların gözü yeniden değerli metale çevrildi. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...