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  • Altın haftaya yükselişle başladı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 5 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın haftaya yükselişle başladı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 5 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin Fed'in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentileri zayıflatmasının ardından haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti. Yatırımcılar değerli metaldeki fiyat hareketlerini yakından takip ederken güncel altın fiyatları da merak ediliyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın haftaya yükselişle başladı! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 5 Ekim 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. ABD'de son açıklanan ekonomik verilerin beklentilerin altında kalması, Fed'in ekim ayında faiz artırımına gideceği yönündeki beklentilerin önemli ölçüde gerilemesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından yatırımcıların gözü yeniden değerli metale çevrildi. Peki, gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 5 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 5 Ekim 2026

Alış: 4.143,01 dolar

Satış: 4.143,64 dolar

2 5 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

5 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.542,26 TL

Satış: 6.543,16 TL

3 5 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

5 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.674 TL

Satış: 10.759 TL

4 5 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

5 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.348 TL

Satış: 21.512 TL

5 5 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

5 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.085,57 TL

Satış: 42.915,60 TL

6 5 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

5 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.541 TL

Satış: 43.865 TL

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