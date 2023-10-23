ARA
Bist 100
7765,36
3,39%
Bist 100
Dolar/TL
28,0679
0,2857%
Dolar/TL
Euro/TL
29,8305
0,483%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0628
0,3162%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1783,9
0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dolar bugün ne kadar? 23 Ekim canlı dolar-euro rakamları

Dolar kuru özellikle son dönemde yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. “Bugün dolar ne kadar oldu, euro ve sterlin ne kadar ve kaç TL?” sorularına yanıt aranıyor. İşte 23 Ekim 2023 canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarında son durum...

23 Ekim 2023 | 10:20
Son Güncellenme: 23 Ekim 2023 | 10:29
0
Dolar bugün ne kadar? 23 Ekim canlı dolar-euro rakamları

İstanbul serbest piyasada dolar 28,0470 liradan, avro 29,6620 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 28,0450 liradan alınan dolar, 28,0470 liradan satılıyor. 29,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6620 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 28,0060 lira, avronun satış fiyatı ise 29,6380 lira olmuştu.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

Döviz kurunun değişmesi üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

Ödemeler dengesi:

Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.

DÖVİZ HAKKINDA

Döviz kuru nedir?

Döviz kuru; herhangi bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki değerini gösteren katsayı olarak ifade edilir. Ülkeler arası ticarette kullanılan ve en fazla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan döviz ile yapılacak olan işlemlerde alış kuru ve satış kuru olmak üzere iki seçenek bulunur.

Türkiye’de kaç adet döviz kuru sistemi vardır?

Esnek piyasa döviz kuru:

Merkez Bankası’nın müdahalede bulunmadığı, kurun serbest bir şekilde dalgalandığı sisteme verilen isimdir.

Sabit kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurunun dengede olması için müdahalede bulunduğu sistemdir.

Denetimli kur sistemi:

Merkez Bankası’nın döviz kurundaki dalgalanmayı kontrol etmeye yönelik faaliyet gösterdiği döviz kuru sistemine verilen isimdir.

Döviz kuru türleri nelerdir?

Nominal kur:

Yabancı para birimlerinin ulusal para birimi karşısındaki değerine verilen isimdir. 1 ABD dolarının başka birimden yabancı para birimine eşitliğini belirten döviz kuru çeşididir.

Reel kur:

Nominal kurun enflasyon oranı kapsamında düzenlenmesi ile beraber reel kur elde edilir. Bu sebeple nominal kurun değeri de doğrudan reel kur ile ilişkilidir. Reel kurun artması durumunda, USD/TL paritesindeki TL kısmı değer kaybeder.

Çapraz kur:

Yabancı para birimlerinin başka bir yabancı para birimi cinsinden olan kur değerine verilen isimdir. Örneğin; kişi elindeki mevcut dolar ile Euro almak istediğinde, çapraz kur mevzu bahis olur.

Efektif kur:

İki yabancı döviz kurunun birbirleri ile ortalamasının hesaplanması ile efektif kur bulunur. Çapraz kurda işlem yapmadan önce para biriminin değerinin öğrenilmesi gerekir. Örneğin; işlem yapılacak olan döviz çeşitleri dolar ve Euro ise 1 doların ve 1 Euro’nun ne kadar olduğunun bilinmesi gerekir.

Döviz kurunun değişmesi üzerinde etkili olan faktörler nelerdir?

Ödemeler dengesi:

Ülkenin iktisadi işlemlerinin kaydına verilen isimdir. Ödemelerdeki dengesizlikler aktif döviz kuru politikaları uygulanarak ortadan kaldırılabilir. Döviz fiyatlarının değişmesi, arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Arz ve taleplerdeki farklılıklar da alacaklılar ve borçlular üzerinde etkili olur.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1783,9 0,05%
  • ALTIN ONS 1976,77 -0,24%
  • BIST 100 7765,36 3,39%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,0679 0,2857%
  • EURO/TURK LIRASI 29,8305 0,483%
  • EURO/USD 1,0628 0,3162%
  • INGILIZ STERLINI 1,22055 0,34076%
  • JAPON YENI 149,87 0,014%
  • KANADA DOLARI 1,36939 -0,15785%
  • RUS RUBLESI 94,309 -1,1954%
Günün En Çok Okunanları
Türk şirketinin çoğunluk hisselerini satın aldığı Alman firma
6 modelle Türkiye pazarına girdi: 'Türkiye en önemli adaylar arasında'
6 modelle Türkiye pazarına girdi: 'Türkiye en önemli adaylar arasında'
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihi, şartları
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihi, şartları
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Ağaç işleme makineleri sektörü WoodTech’te buluştu
GERİ
İLERİ
Türk şirketinin çoğunluk hisselerini satın aldığı Alman firma
6 modelle Türkiye pazarına girdi: 'Türkiye en önemli adaylar arasında'
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihi, şartları
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
6 modelle Türkiye pazarına girdi: 'Türkiye en önemli adaylar arasında'
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihi, şartları
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Atatürk'ün kahvecisi olarak biliniyor: 4 kuşaktır hizmet veriyor
Gelir İdaresi Başkanlığı 2 bin uzman yardımcısı alacak: Başvuru tarihi, şartları
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL