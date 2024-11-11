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Döviz zengini iller açıklandı: İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10'a girmedi

BDDK'nın üç aylık verilerine göre, Türkiye’de döviz mevduat oranının en yüksek olduğu il Aksaray olurken, en alt sırada Ardahan bulunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10’da yer almadı.

11 Kasım 2024 | 14:48
Döviz zengini iller açıklandı: İstanbul, Ankara ve İzmir ilk 10'a girmedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sektöre ilişkin il bazındaki temel göstergeleri periyodik olarak açıklıyor.

Üç aylık yayımlanan veri setinde Türk bankacılık sektöründe mevduat oranları sıralamasında en fazla döviz barındıran iller de ortaya çıkıyor.

Toplam mevduatta dövizin oransal yoğunluğuna bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ilk 10’a giremediği görülüyor. Türkiye’de döviz mevduatın toplam mevduatta payı en yüksek olan il ise Aksaray.

BDDK verilerine göre döviz zengini 10 il şöyle: 

Aksaray - Yüzde 49,3

Bingöl – Yüzde 48,2

Elazığ – Yüzde 47,2

Karaman – Yüzde 46,3

Bayburt – Yüzde 46

Yozgat – Yüzde 46

Nevşehir – Yüzde 45

Kütahya – Yüzde 44,4

Gümüşhane – Yüzde 44

Çorum – Yüzde 42,9

3 büyükşehirde durum 


Üç büyük şehirden İstanbul yüzde 35,8’le 35. sırada İzmir yüzde 32,2 ile 49. sırada Ankara ise 31,7 ile 54. sırada yer alıyor.

BDDK'nın verilerine göre 2023'ün ilk çeyreğinde de Aksaray listede ilk sırayı almıştı. 2023 verilerinde Aksaray'ı sırasıyla Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kütahya, Yalova, Bayburt, Karaman, Elazığ ve Antalya takip etmişti.

Döviz mevduatı en düşük 3 il 

Listenin en altında ise yüzde 17,9’la Ardahan, yüzde 23,3’le Kars ve yüzde 23,8’le Şanlıurfa bulunuyor.

Yabancıların döviz mevduatları 

Yurtdışı yerleşiklerin mevduatlarındaki döviz payı ise yüzde 66,2 olarak ölçüldü.

 

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