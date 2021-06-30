Dream Games 1 milyar dolar değerleme ile Peak Games ve Getir’in ardından Türkiye’nin yeni unicorn’u oldu. Şirket son yatırım turunda 155 milyon dolarlık yatırım aldı.

Mobil oyun geliştiricisi Dream Games, 1 milyar dolar değerleme ile 155 milyon dolar yatırım aldı. BloombergHT’de yer alan habere göre Dream Games böylece Türkiye’den çıkan en son unicorn şirket oldu.

1 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket tarafından yapılan açıklamaya göre seri B yatırım turunda şirketten en büyük pay alan yatırımcılar Index Ventures ve Makers Fund olurken, Balderton Capital, IVP ve Kora da şirkete yatırım yaptı.

Türkiye’den çıkan ilk unicorn şirket 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşan Peak Games olurken son olarak bu yıl değerlemesi beş ay içinde 850 milyon dolardan 7,6 milyar dolara yükselen Getir unicorn oldu.