Nazım Salur tarafından kurulan online market teslimat uygulaması girişimi Getir, 300 milyon dolar yeni yatırım aldı. Bu yatırımla 2,6 milyar değerlemeye ulaşan şirket, oyun şirketi Peak’ten sonra Türkiye’nin ikinci unicorn’u oldu.

Şirket, bu yatırımın ardından bu yıl Almanya, Fransa ve Hollanda’ya açılacak. Ardından Brezilya’da gündeminde yer alan ülkeler arasında.

Getir, bu yılın başında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcılarından Michael Moritz’in başkanlığında yeni bir fonlama turunda 128 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yatırımı yurtdışı büyüme için kullanan girişim, Londra’ya açılmıştı.

Unicorn ne anlama geliyor?

Peki, unicorn girişim ne demektir? ‘Tek boynuzlu’ olarak Türkçeye çevrilebilen unicorn girişimlerin özelliği değerlerinin 1 milyar dolar veya daha fazla olması. Cowboy Ventures’ın da kurucusu olan Amerikalı ünlü yatırımcı Aileen Lee bu terimi ilk olarak 2013 yılında TechCrunch’da yayınladığı “Welcome to the Unicorn Club: Learning Form Million Dollar Startups” yazısında kullandı.