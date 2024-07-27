Çin'den yola çıkmışlardı: Türkiye'ye ulaştılar

Yapılan açıklamaya göre Amarka, ilk off-road SUV modelini ağustos ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte yapılan açıklamanın detayları:

1 TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞ YAPTI JAECOO markası, kısa bir süre önce gerçekleştirdiği lansmanla Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Türkiye marka lansmanının ardından Çin’in Dalian kentinden yola çıkan ilk parti JAECOO 7’ler bu hafta Türkiye limanlarına ulaştı. (Çin'den sevkıyat öncesi çekilen fotoğraf)

2 EN YÜKSEK ADETLİ SEVKIYAT Markanın açıklamasına göre bu sevkiyat, aynı zamanda JAECOO markasının Avrupa pazarına yönelik en yüksek adetli sevkiyatı olma özelliğine sahip.

3 AĞUSTOSTA PAZARA SUNULACAK JAECOO’nun ilk modeli olan JAECOO 7, ağustos ayı başlarında ise pazara sunulacak.

4 TASARIM Şirketin açıklamasına göre modelin tetris gönümlü ön farları, bağımsız uzun/kısa hüzmeli lensler ve kayar karşılama ışığı efekti ile LED matrix teknolojisini kullanıyor.

5 Arazi özellikleri Açıklamaya göre modelde kullanılan ARDIS-Tüm Zeminlerinde Akıllı Sürüş Sistemi kum, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi sürüş senaryosuyla zorlu arazi ve yol koşullarına kendini otomatik olarak uyarlayacak şekilde tasarlandı.