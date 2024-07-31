Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi bu yıl ilk elektrikli arabası SU7'yi piyasaya sürdü. Geçtiğimiz günlerde ise Fransa'nın Paris kenti sokaklarında Xiaomi SU7'nin fotoğrafları ortaya çıktı. Bu durum spekülasyonlara yol açtı. Ancak Xiaomi CEO'sundan açıklama var...

1 SPEKÜLASYONLAR VARDI China Car News'in haberine göre çekilen fotoğraflardaki araç Xiaomi'nin özel sergisinin bir parçası olarak orada bulunuyor ve Paris Olimpiyatları sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

2 YAKIN ZAMANDA İHRAÇ PLANI YOK Xiaomi SU 7'nin Paris'te ortaya çıkması, Xiaomi'nin Avrupa pazarına girmek üzere olduğuna dair pek çok spekülasyona yol açtı. Ancak Xiaomi'nin SU7'yi yakın zamanda diğer ülkelere ihraç etme planı yok.

3 2030'DAN ÖNCE... Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, bir canlı yayında Xiaomi'nin '2030'dan önce Avrupa'da otomobil satmak için' çaba göstereceğini söyleyerek yanıt verdi.

4 ZAMANI GELİNCE KÜRESELLEŞECEĞİZ Lei Jun, yayında otomobil sektörüyle ilgili olarak, "Dünyanın ilk beşine girmeyi hedefliyoruz, bu nedenle zamanı geldiğinde küreselleşeceğiz" dedi.