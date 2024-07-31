ARA
Bist 100
10672,13
-0,18%
Bist 100
Dolar/TL
33,16
0,2267%
Dolar/TL
Euro/TL
35,9047
0,3412%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0817
0,0005%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2577,37
0,5%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Paris'te görüntülenmişti: Xiaomi SU7 Çin dışına çıkacak mı?

Telefon devi Xiaomi'nin SU7'sinin Paris'te görüntülenmesi modelin Avrupa pazarına gireceği spekülasyonlarına yol açmıştı...

31 Temmuz 2024 | 09:52
Paris'te görüntülenmişti: Xiaomi SU7 Çin dışına çıkacak mı?

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi bu yıl ilk elektrikli arabası SU7'yi piyasaya sürdü. Geçtiğimiz günlerde ise Fransa'nın Paris kenti sokaklarında Xiaomi SU7'nin fotoğrafları ortaya çıktı. Bu durum spekülasyonlara yol açtı. Ancak Xiaomi CEO'sundan açıklama var...

1 SPEKÜLASYONLAR VARDI

SPEKÜLASYONLAR VARDI China Car News'in haberine göre çekilen fotoğraflardaki araç Xiaomi'nin özel sergisinin bir parçası olarak orada bulunuyor ve Paris Olimpiyatları sayesinde dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

2 YAKIN ZAMANDA İHRAÇ PLANI YOK

YAKIN ZAMANDA İHRAÇ PLANI YOK Xiaomi SU 7'nin Paris'te ortaya çıkması, Xiaomi'nin Avrupa pazarına girmek üzere olduğuna dair pek çok spekülasyona yol açtı. Ancak Xiaomi'nin SU7'yi yakın zamanda diğer ülkelere ihraç etme planı yok.

3 2030'DAN ÖNCE...

2030'DAN ÖNCE... Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, bir canlı yayında Xiaomi'nin '2030'dan önce Avrupa'da otomobil satmak için' çaba göstereceğini söyleyerek yanıt verdi.

4 ZAMANI GELİNCE KÜRESELLEŞECEĞİZ

ZAMANI GELİNCE KÜRESELLEŞECEĞİZ Lei Jun, yayında otomobil sektörüyle ilgili olarak, "Dünyanın ilk beşine girmeyi hedefliyoruz, bu nedenle zamanı geldiğinde küreselleşeceğiz" dedi.

5 Xiaomi SU 7

Xiaomi SU 7 Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu, Çin'de Xiaomi SU7'yi incelemişti. Yukarıda o videoyu bulabilirsiniz.
Etiketler
video-haber
0
  • ALTIN GRAM - TL 2577,37 0,5%
  • ALTIN ONS 2417,46 0,27%
  • BIST 100 10672,13 -0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,835 -1,279%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38397 -0,07798%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,11 0,1544%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,16 0,2267%
  • EURO/DOLAR 1,0817 0,0005%
  • EURO/TURK LIRASI 35,9047 0,3412%
  • STERLIN/DOLAR 1,28382 0,01675%
Borsa Haberleri
Şeker Yatırım'dan Garanti Bankası bilanço analizi ve hedef fiyat yorumu
Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak
Borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler
DCT Trading (DCTTR) ne zaman borsada işlem görecek?
Sasa kredi derecelendirme notunu duyurdu
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
Galatasaray'dan KAP'a 'kiralık' açıklaması
Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
GERİ
İLERİ
Şeker Yatırım'dan Garanti Bankası bilanço analizi ve hedef fiyat yorumu
Borsada bugün 2 şirket temettü dağıtacak
Borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler
DCT Trading (DCTTR) ne zaman borsada işlem görecek?
Sasa kredi derecelendirme notunu duyurdu
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
Galatasaray'dan KAP'a 'kiralık' açıklaması
Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL