Dünyanın en pahalı baharatının atığı ekonomiye kazandırılıyor: Kilosu 600 bin liralık bitkinin yan ürünü katma değer yaratacak

Projenin şu anda analiz aşamasında olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü belirten Buran, elde edilecek sonuçlarla safran stameninin gıda sektöründeki kullanım potansiyelinin ortaya konulacağını dile getirdi. Buran, TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin 150 bin lira bütçeye sahip olduğunu ve bir yıllık çalışma takvimini kapsadığını belirterek, projenin Haziran 2026'da başladığını ve Haziran 2027'de tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi. Doç. Dr. Havva Ceren Akal Demiröğen ile bursiyer öğrenci Tuğçe Yüleci Kurtçu'nun da projede araştırmacı olarak görev aldığı bildirildi.