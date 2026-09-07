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  • Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: İki gemi 836 yolcuyla geldi

Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: İki gemi 836 yolcuyla geldi

Bodrum, iki kruvaziyer gemisini ağırladı. İlçeye yanaşan gemilerle toplam 836 yolcu kente geldi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği: İki gemi 836 yolcuyla geldi

Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından Bodrum, iki gemiye ev sahipliği yaptı.

1 Rhodes Limanı'na hareket edecek

Rhodes Limanı'na hareket edecek

Bahama bayraklı 110 metre boyundaki "Emerald Azzurra", Mykonos Limanı'ndan gelerek Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştı. Büyük bölümü Amerikalı 95 yolcu ve 76 personelin bulunduğu lüks geminin, saat 22.00'de Rhodes Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

2 Pire Limanı'ndan geldi

Pire Limanı'ndan geldi

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande" ise Pire Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Ağırlıklı olarak Rus yolcuların yer aldığı gemide 741 yolcu ve 397 mürettebat bulunduğu belirtildi. 

3 Bir sonraki durak Antalya Limanı

Bir sonraki durak Antalya Limanı

Astoria Grande'nin akşam saat 17.00'de Antalya Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.
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