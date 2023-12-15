Dünyanın en pahalı caddeleri 2023 listesi açıklandı: İstiklal Caddesi kira artışıyla rekor kırdı

Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, dünya genelinde sınıfının zirvesinde yer alan ana konumlardaki kiralara odaklanarak hazırladığı ‘Dünya Geneli Ana Caddeler 2023’ raporunu yayınladı.



New York'un Beşinci Caddesi, yıldan yıla kira artışı durağan seyretmesine rağmen dünyanın en pahalı perakende bölgesi olarak birinciliğini koruyor. Milano'nun Via Montenapoleone bölgesi bir sıra yükselerek ikinci sıraya yerleşti ve üçüncü sıradaki Hong Kong'un Tsim Sha Tsui bölgesini geride bıraktı.

Londra'daki New Bond ve Paris'teki Şanzelize Caddesi sırasıyla dördüncü ve beşinci sıradaki yerlerini korudu.

İstiklal Caddesi'nde kiralar iki kattan fazla arrtı

En büyük yükseliş ise İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde yaşandı. Metrekarede yıllık 2.500 euroluk kira artışı ile 31’inci sıradan 20’nci sıraya yükselen İstiklal Caddesi ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 127 oranındaki kira artışıyla dünyadaki ana alışveriş caddelerini açık ara geride bırakarak bu alanda rekor kırdı.

Düşüşler ise nispeten sınırlı kaldı; en önemli düşüş Stockholm'deki Biblioteksgatan'da yaşandı ve geçen yıldan bu yana kira seviyelerinde artış görülmesine rağmen, özellikle Euro'nun ABD doları karşısında İsveç kronundan daha fazla güçlenmesi nedeniyle küresel olarak üç sıra gerileyerek 24. sıradan 27. sıraya düştü.

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