Dünyanın en zengin 3. adamı ChatGPT bağımlısı oldu

Gündemdeki ChatGPT özetle çok çeşitli konularda insan kullanıcılarla konuşmak için yapay zekayı kullanan bir sohbet robotu. Adani bir LinkedIn gönderisinde, "ChatGPT'nin son sürümünü kullanmaya başladığımdan beri biraz bağımlısı olduğumu itiraf etmeliyim" diye yazdı.

Adani, "ChatGPT, şaşırtıcı yetenekleri ve komik başarısızlıkları göz önüne alındığında yapay zekanın demokratikleşmesinde dönüşümsel bir an" dedi.

ÜRETKEN YAPAY ZEKANIN BÜYÜK SONUÇLARI OLACAK

Hindistan'ın enerji ve lojistik güç merkezi Adani Group'u kurmasıyla tanınan Adani, "Bu üretken yapay zekanın büyük sonuçları olacağına şüphe yok" diyor.

60 yaşındaki milyarderin açıklamaları, bu yılki Dünya Ekonomik Forumu'nda ChatGPT'nin büyük ilgi görmesi ve etik uygulamalarıyla ilgili tartışmaları alevlendirmesinin ardından geliyor.

ChatGPT, Kasım ayı sonunda halka sunulduğundan beri, yapay zeka bir çocuk kitabı oluşturmak, reklamcılık ve hatta flört uygulamasında kullanıldı. Öte yandan ChatGPT'nin yükselişi intihal gibi sonuçlara yol açarak bazı okulların sohbet botunun kullanımını yasaklamasına yol açtı.

Bu kullanım örnekleri, şirketler teknolojiye yatırım yapmaya devam ettikçe botun günlük yaşamlarımızı nasıl değiştirebileceğine dair sadece bir fikir sunuyor.

Adani, ChatGPT'nin dönüştürücü doğasını küresel çip endüstrisininkiyle karşılaştırdı.

Çipler, akıllı telefonlarımızın, dizüstü bilgisayarlarımızın, mutfak aletlerimizin ve diğer tüketici cihazlarımızın çalışmasına yardımcı olur.

Adani, diğer taraftan, "modern savaşta kullanılan hassas ve güdümlü silahların yolunu açtı" diye yazdı.

Adani, "Üretken yapay zeka aynı potansiyele ve tehlikelere sahiptir" dedi ve şöyle devam etti: Yapay zekayla ilgili en çok alıntı yapılan bilimsel makale sayısında Çin'in ABD'yi geride bırakmasıyla yarış şimdiden başladı.