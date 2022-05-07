Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı kullanımının her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Koç’un verdiği bilgiye göre e-Devlet Kapısı’nda kayıtlı kullanıcı sayısı 59 milyonu aştı. Mobil hizmet sayısının 3 bin 500’ün üzerinde olduğunu vurgulayan Koç, ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden gerçekleştirildiğini anımsattı. Koç, MERSİS üzerinden başlatılan şirket/işletme kuruluş veya değişiklik başvurularında ortak/yetkili olacak kişinin bilgilerinin kimlik numarası ile sorgulandığını ve sisteme eklendiğini anlattı.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıran “şirket veya ticari işletmelerde ortak/yetkili olunmasının engellenmesine yönelik kısıtlama işlemleri” hizmetinin 30 Aralık 2021’de uygulamaya girdiğini söyleyen Koç, hizmetin 4 ayda 4,5 milyondan fazla kullanıldığını bildirdi.

Koç, şöyle konuştu:

“Bu hizmetle kişinin bilgisi ve izni dışında bir şirkete ortak ya da yetkili olarak eklenmesinin önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı’nda yapacakları sadece birkaç dakikalık bir işlem ile bilgileri dışında oluşabilecek bu yetkilendirmeleri engelleyebilir. Çalıntı ya da sahtecilik durumlarında kişilerin iradeleri dışında bir şirkete/işletmeye ortak/yetkili olarak eklenmesinin engellenmesi için ticaret sicili müdürlüklerine gitmesine gerek yok. Vatandaşlarımız, e-Devlet Kapısı üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde kimlik numaralarına kısıt koyabilirler.”

Koç, vatandaşların aynı hizmeti kullanarak konulan kısıtlamayı kaldırabileceklerini de sözlerine ekledi.