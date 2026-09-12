Kadın muhtarlar öncülük ediyor: Hem çevreye hem aile bütçesine katkı

Muhtarlık için belirlenen günlük 3 bin ambalaj limitine kısa sürede ulaştıklarını belirten Yıldırım, "Bize günlük 3 bin limit verdiler, kişilere 200. Ben ilk başta acaba doldurabilir miyiz diye düşündüm ama şu anda 3 bin limit doluyor, üzerine bir 3 bin limit daha olsa o da dolacak. Vatandaşlarımız çok duyarlı." dedi.

Özellikle çocukların sisteme gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yıldırım, uygulamanın mahallede çevre temizliğine de önemli katkı sunduğunu dile getirdi.