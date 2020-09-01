Edirne’de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası 1. Murat Mahallesi’nde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON 430 BİN LİRA

Ele geçirilen kobra yılanı zehrinin gümrük değerinin 6 milyon 430 bin lira olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Olayla ilgili A.C, M.K, N.S, T.A, M.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.