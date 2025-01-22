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  • Ege'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den yorum var

Ege'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den yorum var

Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

22 Ocak 2025 | 00:35
Ege'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den yorum var

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana eldi. Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır."

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 23.38'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi. 

Ege Denizi'ndeki depremle ilgili Naci Görür'ün yorumu

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadaki hesabından depremle ilgili şu bilgileri paylaştı: Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genelde stres biriktiriyo

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