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Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenileme işlemlerinde yavaş yavaş sürenin sonuna geliniyor. Hala ehliyetini yenilememiş olanlar "Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor..

09 Temmuz 2025 | 21:52
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2025 | 22:43
Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre sona eriyor. Milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren bu önemli işlem için 1 Ağustos'tan itibaren ciddi bir ücret artışı gündemde.

EHLİYET YENİLEME SON GÜNÜ NE ZAMAN? ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar için belirlenen süre 31 Temmuz 2025'te doluyor. Bu tarihe kadar ehliyetler, yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Ancak, 1 Ağustos'tan itibaren B sınıfı ehliyet yenileme ücreti, kayda değer bir artışla 7 bin 438 liraya yükselecek.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, bu işlemi gerçekleştirmek için çeşitli kanallardan randevu alabilirler: Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak, mobil uygulama üzerinden veya "nvi.gov.tr" adresini kullanarak. Randevu alındıktan sonra, gerekli evrakların tamamlanarak nüfus müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Ehliyet yenileme için istenen belgeler ve şartlar ise şunlardır:

Eski sürücü belgelerinin ibraz edilmesi.

15 liralık başvuru ücretinin ödenmesi.

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunun sunulması.

Son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerinin bildirilmesi.

Başvuruyu tamamlayanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basıldıktan sonra PTT aracılığıyla beyan edilen adreslerine teslim edilmektedir.

 

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