Türkiye’nin ve Avrasya Bölgesi’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, bu yıl Vodafone Business ana sponsorluğunda ilk kez hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleşti.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi, 24-25 Mart tarihlerinde ilk kez hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleşti. Vodafone Business ana sponsorluğundaki Zirve, bu yıl da sanayiden ticarete, üretimden perakendeye, finanstan teknolojiye, dijital dönüşümden sürdürülebilirliğe kadar pek çok sektörün nabzını tuttu. “Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?” ana temasıyla iki gün boyunca devam eden Zirve’de 100’ü aşkın konuşmacı ağırlandı.

Zirve’nin açılış konuşmaları Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy tarafından yapıldı. Pandemi nedeniyle Zirve’yi İstanbul’a taşıdıklarını belirten Sedef Seçkin Büyük, “Bu yıl Zirve’yi pandemi koşullarına uygun şekilde tasarladık. 10’uncu yılını kutladığımız Uludağ Ekonomi Zirvesi, Türkiye’de ve bölgede her yıl heyecanla beklenen, ses getiren önemli bir fikir platformu olmaya devam edecek.” diyerek tüm katılımcılara, sponsorlara ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Zirve’de T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da konuşmacı olarak yer aldı. Birbirinden değerli konuşmacıların, uzman ekonomist ve fikir önderlerinin bir araya geldiği Zirve’de globalde ve yerelde yeni yükseliş ve toparlanma dönemine ilişkin konular tartışılırken, pandemi sonrasında yeni dünya düzeni, yeni normaller ve yükselişin nasıl olacağı konuşuldu; daha iyi bir dünya için izlenmesi gereken stratejiler ele alındı.

Zirve’nin ilk oturumunda kamudaki değişim ajandası görüşüldü

Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleşen “Kamuda Değişim Ajandası” oturumunda pandemiyle birlikte yaşanan benzeri görülmemiş dönüşüm ve bunun sektörler ile kamunun yeniden organize olmasındaki etkisi konuşuldu. Panelde, değişimin kamudaki önemi masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un yaptığı panele T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç katıldı.

Enerjide Yeni Dengeler

Galata Wind sponsorluğunda gerçekleşen “Enerjide Yeni Dengeler” oturumunda Türkiye’nin ve enerji piyasasındaki rolü ve bu alandaki beklentiler, Türkiye’nin dev enerji şirketlerinin üst düzey yöneticileri tarafından ele alındı.

Global Resources Partnership Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Öğütçü’nün moderatörlüğündeki panele SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkan Anar Mammadov, Enerji Ticareti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğan Enerji CEO’su Burak Kuyan, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Sanko Enerji CEO’su Hakan Yıldırım ve Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak katıldı.

İtalya Özel Oturumu

İtalya Ticaret Ajansı İTA sponsorluğunda gerçekleştirilen “İtalya Özel Oturumu”nda İtalya ve Türkiye arasındaki iş fısatları görüşüldü.

Moderatörlüğünü İtalya Doğrudan Yabancı Yatırımlar Türkiye Temsilcisi Alper Mat’ın yaptığı ve İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Manlio Di Stefano’nun açılış konuşması ile başlayan panele Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Yıldırım Holding İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Unicredit Merkezi ve Doğu Avrupa Ticari Bankacılık Co-CEO’su Niccolo’ Ubertalli, CNH Industrial Global Traktör Ürünlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Marco Votta ve Barilla Group Asya, Afrika ve Avustralya Başkanı Federico Vescovi katıldı.

Startup’tan Büyük Şirkete

Doğan Trend Otomotiv markalarından Silence sponsorluğunda gerçekleşen “Startup’tan Büyük Şirkete” oturumunda, küçük girişimlerin büyük şirketlere uzanan yolculuğu Türkiye’de girişimciliğin tanınmış isimleri tarafından ele alındı.

Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO’su Kağan Dağtekin’in moderatörlüğündeki panele Revo Capital Kurucu Ortağı Cenk Bayrakdar, Multinet Up CEO’su Demirhan Şener, Scotty Genel Müdürü Hayri Arslan, Tiko CEO’su ve Kurucusu Sina Afra ve Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek katıldı.

Finteklerin Yarını Oturumu

Papara sponsorluğunda gerçekleştirilen “Finteklerin Yarını Oturumu”nda yeni ödemeler dünyası, yenilikçi yöntemler, finansın demokratikleştirilmesi ve dünyada finteklerin nereye gittiği tartışıldı.

Moderatörlüğünü Papara Kurucusu ve CEO’su Ahmed Faruk Karslı’nın yaptığı panele Mox Bank Limited CEO’su Deniz Güven, Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri, Movii CEO’su ve Kurucu Ortağı Hernando Rubio ve Kyash Kurucusu ve CEO’su Shinichi Takatori katıldı.

Suyun Geleceği

Reckitt-Benckiser markalarından Finish sponsorluğunda gerçekleşen “Suyun Geleceği” oturumunda, tüm dünya için hayati bir kaynak olan suyun toplum ve insan için önemi ve geleceği masaya yatırıldı.

Reckitt-Benckiser Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Bayar’ın moderatörlüğündeki panele Türkiye Su Enstitüsü Proje Geliştirme ve Uygulama Koordinatörü Doç. Dr. Aslıhan Kerç, TSKB Genel Müdürü Ece Börü, BSH Türkiye CEO’su Gökhan Sığın ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu katıldı.

Zirve’nin ilk gün kapanış konuşmasını T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yaptı.

Konuşmanın ardından Komili sponsorluğunda gerçekleşen ilk günün son oturumu “Tarımda Yeni Vizyon” da tarımın geleceğine yönelik atılacak adımlar ve stratejiler ele alındı.

Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın moderatörlüğündeki panele Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş ve Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Nejdat Sin katıldı.

Stars Of Region yarışmasında girişimler ödüllendirildi

Startup ekosistemi tüm dünyada iş yapış şekillerini değiştirirken bölgenin en büyük iş ve ekonomi buluşması olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, Google Türkiye sponsorluğunda ve Galata Business Angels iş birliğiyle bir kez daha büyük bir startup yarışmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin hızla gelişen startup ekosistemini uluslararası startup’larla buluşturmanın yanı sıra ülkeyi aynı zamanda bir girişimcilik üssü olarak da konumlandırmayı amaçlayan Stars Of Region’ın kazananları, zirvenin ilk gününde gerçekleşen törenle açıklandı.

Stars Of Region 1.’lik ödülünü Blok-Z alırken, PulpoAR 2.’lik ve Nanomed 3.’lük ödülüne layık görüldü. Artficial ise jüri özel ödülünü almaya hak kazandı. Seçilen ilk 3 girişim sırasıyla 1000 dolar, 2000 dolar ve 5000 dolar para ödülü de kazandı.

Zirve’nin ikinci günü T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın konuşmasıyla başladı.

Konuşmanın ardından Odeabank’ın sponsorluğunda gerçekleşen “Bankacılık: Gelecek Nasıl Olacak?” oturumunda, bankacılık sektörünün yeni döneme girmesiyle birlikte gelecek senaryoları masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Capital Dergisi Finans Editörü Elçin Cirik’in yaptığı panelde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Odeabank CEO’su Mert Öncü, TEB CEO’su Ümit Leblebici ve Citibank Türkiye Genel Müdürü Emre Karter yer aldı.

Sürdürülebilirlik

P&G’nin markalarından Fairy’nin sponsorluğunda gerçekleşen “Sürdürülebilirlik” oturumunda, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yöneticileri Sürdürülebilirlik bakış açılarını ve bu kavramın geleceğine dair beklentilerini dile getirdi.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun moderatörlüğündeki panele Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı ve TAV Havalimanları CEO’su Sani Şener katıldı.

Dijital İş ve Büyüme

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde öğleden sonra programı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmasıyla başladı.

Ardından Odeabank’ın sponsorluğunda gerçekleşen “Dijital İş ve Büyüme” oturumunda yeni dönemdeki büyüme fırsatları ile dijitalleşmenin ülkelerin ve şirketlerin ekonomik büyümesine katkısı ele alındı.

Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in yaptığı panelde Index Grup YKB ve 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ODTÜ Ekonomi Bölümü ve Dijital Teknolojiler ve Ekonomik Büyüme Raporu Yazarı Prof. Dr. Erol Taymaz, Yemek Sepeti CEO’su ve Girişimci Nevzat Aydın ve Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ yer aldı.

Global Ekonomi 2021 & Gelecek

Citibank Türkiye sponsorluğunda gerçekleşen “Global Ekonomi 2021 & Gelecek” oturumunda küresel ekonomi uzmanları mevcut ekonomik koşuları ve ekonominin geleceğini değerlendirdi.

Moderatörlüğünü Capital Dergisi Editörü Aslı Sözbilir’in yaptığı panele John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi Profesörü Prof. Steve Hanke, Ekonomist Lord Jim O’Neill ve Allianz Makro & Sermaye Piyasaları Araştırmaları Başkanı Eric Barthalon katıldı.

Akıllı Stratejik İş Dönüşümü

Deloitte Türkiye’nin sponsorluğunda gerçekleşen “Akıllı Stratejik İş Dönüşümü” oturumunda dijital dönüşümün beraberinde getirdiği yenilikler ve şirketlerin stratejilerine olan etkileri görüşüldü.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Deloitte Türkiye Danışmanlık Lideri Hakan Göl’ün yaptığı “Akıllı Stratejik İş Dönüşümü” panelinde Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Harvard Üniversitesi Strateji ve Ekonomi Profesörü Dr. Mark Esposito, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü yer aldı.

İyiliğin Gücü: Umutla Yarına

P&G sponsorluğunda gerçekleşen “İyiliğin Gücü: Umutla Yarına” oturumunda uzman katılımcılar geleceğe dair umutları ve iyiliğin bu yoldaki katkısını masaya yatırdı.

Capital, Ekonomist ve Start Up Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün moderatörlüğündeki panele P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Shukrob Khojimatov ve European Venture Philanthropy Association (EVPA) Başkanı Steven Serneels katıldı.