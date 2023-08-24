ARA
Bist 100
7491,94
-1,45%
Bist 100
Dolar/TL
25,6491
-5,6793%
Dolar/TL
Euro/TL
27,7495
-6,0644%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0823
-0,3898%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1581,7
-5,56%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Uzmanlar, piyasa beklentisi üzerindeki faiz artışını nasıl yorumladı?

Uzmanlar, piyasa beklentisi üzerindeki faiz artışını nasıl yorumladı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini beklentilerin üzerinde artırırken, uzmanlar, söz konusu kararı enflasyonla mücadele kapsamında oldukça olumlu buldu.

24 Ağustos 2023 | 17:08
0
Uzmanlar, piyasa beklentisi üzerindeki faiz artışını nasıl yorumladı?

Bugün piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışına giden TCMB, politika faizini, 750 baz puan yükselişle yüzde 25'e çıkardı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin etmişti.

"TCMB, bu kararla gerekli adımları gerektiği zamanda, kararlılıkla atacağını gösterdi"

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık, faiz kararının "sürpriz" olduğunu ifade ederek, borsa açısından ilk etkiyi kestirmenin güç olduğunu ancak bunu orta vadede endeks trendini güçlendirecek bir hamle olarak öngördüklerini söyledi.

Dükkancık, "Sürpriz kararın ardından kartlar yeniden dağıtılacaktır. Sektörel bazda değerlendirmeler yeniden yapılacaktır. İlk etkiden sonra daha sağlıklı bir fiyatlama ve dengelenme olacaktır. Şimdilik 'temkinli iyimser' kalmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

TCMB'nin bu faiz kararının oldukça "şahin" bir adım olarak nitelendirilebileceğini ifade eden Dükkancık, "Bu karar, Banka'nın sürekli bir faiz artışı veya bu büyüklükte adımların devamı olacağı anlamına gelmez. Buna karşın TCMB, bu kararla gerekli adımları gerektiği zamanda, kararlılıkla atacağını gösterdi." dedi.

"Merkez Bankası enflasyonla mücadelede sahalara döndü"

NCM Menkul Değerler AŞ Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Uluhan ise uzun zaman sonra ilk etkin faiz artırımının gerçekleştiğini ve kararın oldukça "şahin" olduğunu belirterek, "Merkez Bankası enflasyonla mücadelede sahalara döndü." değerlendirmesinde bulundu.

Kurul'un, paylaştığı metinde, gayet net ve vurucu mesajlarla "fiyat istikrarı için daha etkin politikaları devreye almaya devam edeceğini" bildirdiğini aktaran Uluhan, sürpriz faiz kararının kısa vadede kur hareketleri üzerinde, uzun vadede de bozulan enflasyon beklentilerinin tekrar düzelme eğilimine girmesinde pozitif yönlü etkisinin olacağını düşündüğünü kaydetti.

"Karar son derece doğru ve yerinde"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova ise kararın son derece "doğru" ve "yerinde" olduğunu söyledi.

Politika metnindeki tespitlerin güçlü ve gerçeklerle uyumlu olduğunu aktaran Arzova, "Benim en çok dikkatimi çeken, 'Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir' denilmesi." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Bakan Şimşek'ten faiz mesajı: Kararlıyız
Bakan Şimşek'ten faiz mesajı: Kararlıyız
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1581,7 -5,56%
  • ALTIN ONS 1918,1 0,13%
  • BIST 100 7491,94 -1,45%
  • DOLAR/TURK LIRASI 25,6491 -5,6793%
  • EURO/TURK LIRASI 27,7495 -6,0644%
  • EURO/USD 1,0823 -0,3898%
  • INGILIZ STERLINI 1,26233 -0,79142%
  • JAPON YENI 145,806 0,67%
  • KANADA DOLARI 1,35645 0,26574%
  • RUS RUBLESI 94,5 -0,5274%
Günün En Çok Okunanları
Ünlülerin tatil kasabasında yüklü bahşiş bırakmayanlar kara listeye girmiş
Düşen uçakta Wagner'in kurucusu Prigojin öldü
Düşen uçakta Wagner'in kurucusu Prigojin öldü
Teksas'tan biraz daha büyük bir ülkenin 27 yılda ABD nüfusuna ulaşması bekleniyor
Teksas'tan biraz daha büyük bir ülkenin 27 yılda ABD nüfusuna ulaşması bekleniyor
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Çanakkale'de yangın rüzgarla yeniden alevlendi, müdahale sürüyor
Çanakkale'de yangın rüzgarla yeniden alevlendi, müdahale sürüyor
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
Sahibinden.com'a 40,1 milyon lira ceza
GERİ
İLERİ
Ünlülerin tatil kasabasında yüklü bahşiş bırakmayanlar kara listeye girmiş
Düşen uçakta Wagner'in kurucusu Prigojin öldü
Teksas'tan biraz daha büyük bir ülkenin 27 yılda ABD nüfusuna ulaşması bekleniyor
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Düşen uçakta Wagner'in kurucusu Prigojin öldü
Teksas'tan biraz daha büyük bir ülkenin 27 yılda ABD nüfusuna ulaşması bekleniyor
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Çanakkale'de yangın rüzgarla yeniden alevlendi, müdahale sürüyor
Teksas'tan biraz daha büyük bir ülkenin 27 yılda ABD nüfusuna ulaşması bekleniyor
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Çanakkale'de yangın rüzgarla yeniden alevlendi, müdahale sürüyor
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL