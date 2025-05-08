Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı Türkiye'den erişime kapatıldı.

İmamoğlu'nun X hesabında “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” açıklaması yer alıyor. Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada, İmamoğlu hakkında mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütüldüğü ve görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Halen tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kendisine ait, fakat kendisinin kullanmadığı (X) sosyal medya hesabından TCK'nin 214. maddesinin (suç işlemeye tahrik) ihlaline vücut verecek nitelikte suç teşkil eden, ayrıca başka soruşturma konusu olan eylemlerinin ve kurmuş olduğu suç örgütünün propagandası mahiyetinde paylaşımlara yer verildiği" tespitinde bulunulduğu kaydedildi.

Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden, teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesinin mümkün olamayacağı vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi: "İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 5651 sayılı kanunun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheliye ait (https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21) URL adresli hesabın tamamına erişimin engellenmesine dair karar verilmiş ve karar uyarınca erişim engeli bugün itibarıyla uygulanmaya başlanmıştır."