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BDDK’dan halka açık bankaların geri aldığı hisseler için yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların 16 Eylül’den sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık’a kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak ve kredi ile piyasa riskine esas tutar hesaplamalarında dikkate alınmamasına karar verdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BDDK’dan halka açık bankaların geri aldığı hisseler için yeni karar

BDDK’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun bugünkü toplantısında, 17 Eylül tarihli ve “E-24049440-045.01-203166” sayılı yazı incelendi.

GERİ ALINAN HİSSELER İÇİN 31 ARALIK’A KADAR UYGULAMA

Buna göre, payları Borsa İstanbul AŞ Pay Piyasası’nda işlem gören halka açık bankaların, 16 Eylül’den sonra bu piyasadan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık’a kadar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verildi.

KREDİ VE PİYASA RİSKİ HESAPLAMALARINA DAHİL EDİLMEYECEK

Ayrıca söz konusu payların Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uygulamasında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına dahil edilmemesi kararlaştırıldı.

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