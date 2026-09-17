VakıfBank'tan hisse değerine destek: 250 bin lot alındı

VakıfBank, hissedar yatırımlarının değerini korumak ve hisse fiyatında istikrarı desteklemek amacıyla başlattığı pay geri alım programı kapsamında uzun bir aranın ardından ilk işlemini gerçekleştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre banka, 17 Eylül 2026 tarihinde 31,98 TL ile 32,02 TL fiyat aralığından toplam 250 bin adet D Grubu pay geri alımı yaptı. Bu hamle, VakıfBank'ın 18 Kasım 2025 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği ilk geri alım işlemi oldu.

Program 2025'te Başlatılmıştı

VakıfBank Yönetim Kurulu, 20 Mart 2025 tarihinde 3 yıl süreli bir pay geri alım programı açıklayarak azami 250 milyon TL nominal tutarlı pay alımı için en fazla 12 milyar TL fon ayırmıştı. 21 Mayıs 2025’te başlayan alımlar, 18 Kasım 2025 tarihine kadar sürdürülmüş, ardından işlemlere ara verilmişti.

Banka, yaklaşık 10 aylık aranın ardından gerçekleştirdiği bu 250 bin lotluk alımla birlikte geri alım programını yeniden aktif hale getirmiş oldu.