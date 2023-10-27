Elektrikli Jeep Avenger ön satışta: Fiyatı ve özellikleri

Şirketten yapılan bu hafta yapılan açıklamaya göre, Jeep markasının tamamen elektrikli ilk modeli olan Avenger, en üst donanım paketi Summit ile online.jeep.com.tr satış kanalından Türkiye'de ön satışa açıldı. Satışa sunulan ilk 150 araç 15 dakika içinde satıldı. Ön satış ekim ayı sonuna kadar devam edecek.

1 KASIM AYINDA YOLLARDA OLACAK Avenger, markanın 2030'a kadar tamamen elektrikli araçlardan oluşacak ürün gamına öncülük ediyor. Avenger, kasım ayında Türkiye yollarıyla buluşacak.

2 ELEKTRİKLİ JEEP AVENGER SATIŞ FİYATI NE KADAR? Jeep online satış kanalı üzerinden, lansmana özel 1 milyon 559 bin TL'den başlayan fiyatlarla ön satışa sunulan Avenger, İstanbul, Ankara, İzmit, İzmir, Antalya ve Konya'daki showroomlarda sergileniyor.

3 ŞARJ SÜRELERİ Açıklamaya göre Stellantis'in yeni nesil güç aktarma sistemiyle donatılan Jeep Avenger, WLTP döngüsünde 400 kilometre, şehir içinde ise 550 kilometreye varan menzil sunuyor. Avenger, 115 kW (156 beygir) güç ve 260 Nm tork üreten 400 voltluk elektrik motoru ile yeni 54 kWh bataryaya sahip. Açıklamada "Hızlı şarj noktalarında DC 100 kW Mod 4 kablo ile 30 kilometre sürüş menzili için 3 dakikada şarj oluyor. Bataryalar yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 24 dakikalık sürede şarj edilebiliyor" deniliyor.

4 6 SÜRÜŞ MODU Yine açıklamaya göre Avenger, standart olarak Selec-Terrain ve Eğim İniş Kontrolü ile donatılan ilk önden çekişli Jeep aracı olma özelliğine sahip. Selec-Terrain, günlük sürüş için 'Normal', yüksek verimlilik ve menzili artırmak için 'Eko', otoyol ve asfalt sürüşünde gelişmiş sürüş keyfi için 'Sport', kaygan zeminlerde maksimum çekiş için 'Snow' (Kar), toprak zeminde gelişmiş sürüş kontrolü için 'Mud' (Çamur) ve 'Sand' (Kum) olmak üzere altı sürüş modunu kullanıma sunuyor.

5 ÖZELLİKLER Jeep Avenger serisinin en üst donanım seviyesi olan Summit versiyonu, sürücü destek, yeni nesil bilgi-eğlence sistemleriyle donatıldı. 6 yönlü manuel sürücü koltuğu ile 4 yönlü manuel yolcu koltuğuna sahip.

6 Açıklamaya göre "Elmas kesim 18 inçlik alaşım jantlar, full LED farlar, 360 derece Ön-Arka Koruma Plakaları ve drone açısı ile 180 derece geri-görüş kamerası, adaptif cruise kontrol, ikinci seviye otonom sürüş destek sistemi, trafik işareti algılama sistemi, otonom acil fren desteği, yokuş iniş kontrolü, kör nokta uyarı sistemi" gibi özelliklere sahip.

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