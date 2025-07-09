ARA
DOLAR
40,05
0,01%
DOLAR
EURO
46,96
0,04%
EURO
GRAM ALTIN
4234,88
-0,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
10083,13
0,85%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Elon Musk partisinin ilk hedefini açıkladı

ABD’li milyarder Elon Musk, çocuk istismarı suçlamalarıyla bağlantılı olarak hayatını kaybeden finansçı Jeffrey Epstein’a dair belgelerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

09 Temmuz 2025 | 12:52
Elon Musk partisinin ilk hedefini açıkladı

Musk, Epstein dosyalarının ifşasının, kurmayı planladığı yeni siyasi hareketi 'Amerika Partisi'nin öncelikli gündemi haline getireceğini duyurdu.

X’te yaptığı paylaşımda, “Trump, Epstein dosyalarını açıklamazsa insanlar ona nasıl güvenebilir?” diyen Musk, bu belgelerin halen gizli tutulmasını eleştirdi. 

Bir kullanıcının, Epstein belgelerinin ifşasının “Amerika Partisi” için öncelikli bir konu olup olmadığını sorması üzerine Musk, bu soruya “100” emojisiyle olumlu yanıt verdi.

Musk, daha önceki paylaşımlarında eski Başkan Donald Trump’ın Epstein’la bağlantısı olduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımda, "Trump Epstein dosyalarında geçiyor. Gerçek neden bu belgelerin açıklanmamış olması da bu,” ifadelerini kullanan Musk, “Gerçekler ortaya çıkacak" demişti.

Öte yandan Beyaz Saray, Musk’ın iddialarını ve yapılan yorumları eleştirdi. 

Trump ise Epstein’la ilgili iddiaları reddetti. 

Kabine toplantısında konuşan Trump, "Hala Jeffrey Epstein’dan mı bahsediyorsunuz? Bu adam hakkında yıllardır konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın kurmayı planladığı Amerika Partisi'ne ilişkin henüz resmi bir politika belgesi yayımlamadı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL
}