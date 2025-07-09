Elon Musk partisinin ilk hedefini açıkladı

Musk, Epstein dosyalarının ifşasının, kurmayı planladığı yeni siyasi hareketi 'Amerika Partisi'nin öncelikli gündemi haline getireceğini duyurdu.

X’te yaptığı paylaşımda, “Trump, Epstein dosyalarını açıklamazsa insanlar ona nasıl güvenebilir?” diyen Musk, bu belgelerin halen gizli tutulmasını eleştirdi.

Bir kullanıcının, Epstein belgelerinin ifşasının “Amerika Partisi” için öncelikli bir konu olup olmadığını sorması üzerine Musk, bu soruya “100” emojisiyle olumlu yanıt verdi.

Musk, daha önceki paylaşımlarında eski Başkan Donald Trump’ın Epstein’la bağlantısı olduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz ay yaptığı bir paylaşımda, "Trump Epstein dosyalarında geçiyor. Gerçek neden bu belgelerin açıklanmamış olması da bu,” ifadelerini kullanan Musk, “Gerçekler ortaya çıkacak" demişti.

Öte yandan Beyaz Saray, Musk’ın iddialarını ve yapılan yorumları eleştirdi.

Trump ise Epstein’la ilgili iddiaları reddetti.

Kabine toplantısında konuşan Trump, "Hala Jeffrey Epstein’dan mı bahsediyorsunuz? Bu adam hakkında yıllardır konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın kurmayı planladığı Amerika Partisi'ne ilişkin henüz resmi bir politika belgesi yayımlamadı.