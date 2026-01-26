Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2026 emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri

En Düşük Emekli Maaşı ve 3.119 TL'lik Fark Detayı

Yapılan yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 20.000 TL'ye çıkarıldı. Bu artışla ilgili kritik noktalar şunlardır:

Farkın Kaynağı: Aradaki 3.119 TL'lik fark, SGK primlerinden değil, doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle karşılanacak.

Kök Maaş Durumu: Bu "tamamlama artışı" emeklilerin kök maaşlarına yansımayacak; sadece alınan toplam tutar 20.000 TL’ye çekilecek.

Ödeme Tarihi: Ocak ayı maaşlarını henüz düzenleme yasalaşmadan (16.881 TL üzerinden) alan yaklaşık 4,9 milyon emekli için bu farkın, yasal sürecin (Resmi Gazete) tamamlanmasının ardından en geç Şubat ayının ilk haftasına kadar ek bir ödeme olarak yatırılması bekleniyor.