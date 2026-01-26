Emekli maaş zam farkı ne zaman yatacak? 2026 emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri

2026 yılı Ocak ayı emekli maaşı zam farkı ödemeleri, emeklilerin tabi olduğu sigorta koluna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) göre belirleniyor. 2026 yılı Ocak ayı emekli zammı ile birlikte milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödeme takvimi netleşti.
2026 yılı Ocak ayı emekli zammıyla birlikte, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ödeme takvimi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın resmi açıklamasına göre, Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki yaklaşık 2,5 milyon emekli, malul, dul ve yetimin zam farkları ile harp ve vazife malullerinin 2025 yılı ek ödemeleri 23 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırıldı.
SSK ve Bağ-Kur Zamlı Maaş Ödeme Takvimi
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaşlar, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda yatırılmaya devam ediyor:
4A SSK Emeklileri: Ödemeler 17 Ocak’ta başladı ve bugün (26 Ocak) tahsis numarasının son rakamı 0 olanların maaşlarının yatmasıyla SSK grubu tamamlanmış oluyor.
4B Bağ-Kur Emeklileri: Ödemeler 25 Ocak’ta başladı. Tahsis numarasının son iki hanesine göre ödeme günleri şöyledir:
26 Ocak: Son hanesi 3 ve 1 olanlar.
27 Ocak: Son hanesi 4, 6 ve 8 olanlar.
28 Ocak: Son hanesi 0 ve 2 olanlar.
En Düşük Emekli Maaşı ve 3.119 TL'lik Fark Detayı
Yapılan yeni düzenleme ile en düşük emekli maaşı 16.881 TL'den 20.000 TL'ye çıkarıldı. Bu artışla ilgili kritik noktalar şunlardır:
Farkın Kaynağı: Aradaki 3.119 TL'lik fark, SGK primlerinden değil, doğrudan Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle karşılanacak.
Kök Maaş Durumu: Bu "tamamlama artışı" emeklilerin kök maaşlarına yansımayacak; sadece alınan toplam tutar 20.000 TL’ye çekilecek.
Ödeme Tarihi: Ocak ayı maaşlarını henüz düzenleme yasalaşmadan (16.881 TL üzerinden) alan yaklaşık 4,9 milyon emekli için bu farkın, yasal sürecin (Resmi Gazete) tamamlanmasının ardından en geç Şubat ayının ilk haftasına kadar ek bir ödeme olarak yatırılması bekleniyor.