En kalabalık ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
TÜİK, 2025 Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan.
09 Temmuz 2025 | 11:18
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2025 | 13:21
Dünya nüfusu 2024 itibarıyla 8,2 milyara ulaştı. Türkiye’nin toplam nüfusu yaklaşık 86 milyon olarak kaydedildi. Dünya toplam nüfusunun yüzde 1’i Türkiye’de yaşıyor.
11 Temmuz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1989 yılında “Dünya Nüfus Günü” ilan edilmişti. Bu tarihte, dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987 yılı anılıyor. O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her yıl bu günde nüfus ve kalkınma konularına dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışmaları yürütüyor.
Dünya Nüfus Günü kapsamında açıklanan son veriler, 2024 yılı itibarıyla nüfusu en yüksek olan ülkeleri şöyle sıralıyor:
1 Hindistan
1 milyar 450 milyon kişi ile dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda.
2 Çin
1 milyar 420 milyon kişiyle ikinci sırada yer alıyor.
*Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir.
3 Amerika Birleşik Devletleri
345 milyonluk nüfusuyla üçüncü sırada bulunuyor.
4 Endonezya
Yaklaşık 283 milyon nüfusuyla dördüncü sırada.
5 Pakistan
251 milyon kişiyle listenin beşinci sırasında.
*Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir.
6 Nijerya
233 milyonluk nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesi konumunda.
*Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir.
7 Brezilya
212 milyon kişiyle Güney Amerika kıtasında ilk sırada.
8 Bangladeş
Yaklaşık 174 milyon nüfusa sahip.
9 Etiyopya
132 milyon kişiyle listenin onuncu sırasında yer alıyor.
10 Rusya
145 milyonluk nüfusuyla dokuzuncu sırada.
11 Türkiye 18'inci sırada
Yaklaşık 86 milyon nüfusuyla dünya sıralamasında 18'inci sırada konumlanıyor.