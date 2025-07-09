En kalabalık ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya nüfusu 2024 itibarıyla 8,2 milyara ulaştı. Türkiye’nin toplam nüfusu yaklaşık 86 milyon olarak kaydedildi. Dünya toplam nüfusunun yüzde 1’i Türkiye’de yaşıyor.

11 Temmuz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1989 yılında “Dünya Nüfus Günü” ilan edilmişti. Bu tarihte, dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987 yılı anılıyor. O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her yıl bu günde nüfus ve kalkınma konularına dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Dünya Nüfus Günü kapsamında açıklanan son veriler, 2024 yılı itibarıyla nüfusu en yüksek olan ülkeleri şöyle sıralıyor: