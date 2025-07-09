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En kalabalık ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

TÜİK, 2025 Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan.

09 Temmuz 2025 | 11:18
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2025 | 13:21
En kalabalık ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya nüfusu 2024 itibarıyla 8,2 milyara ulaştı.  Türkiye’nin toplam nüfusu yaklaşık 86 milyon olarak kaydedildi. Dünya toplam nüfusunun yüzde 1’i Türkiye’de yaşıyor.

11 Temmuz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1989 yılında “Dünya Nüfus Günü” ilan edilmişti.  Bu tarihte, dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987 yılı anılıyor. O tarihten bu yana Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her yıl bu günde nüfus ve kalkınma konularına dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Dünya Nüfus Günü kapsamında açıklanan son veriler, 2024 yılı itibarıyla nüfusu en yüksek olan ülkeleri şöyle sıralıyor:

1 Hindistan

Hindistan

1 milyar 450 milyon kişi ile dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda.

2 Çin

Çin

1 milyar 420 milyon kişiyle ikinci sırada yer alıyor.

*Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir.

3 Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri

345 milyonluk nüfusuyla üçüncü sırada bulunuyor.

4 Endonezya

Endonezya

Yaklaşık 283 milyon nüfusuyla dördüncü sırada.

5 Pakistan

Pakistan

251 milyon kişiyle listenin beşinci sırasında.

*Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir.

6 Nijerya

Nijerya

233 milyonluk nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesi konumunda.

*Fotoğraf yapay zeka ile üretilmiştir.

7 Brezilya

Brezilya

212 milyon kişiyle Güney Amerika kıtasında ilk sırada.

8 Bangladeş

Bangladeş

Yaklaşık 174 milyon nüfusa sahip.

9 Etiyopya

Etiyopya

132 milyon kişiyle listenin onuncu sırasında yer alıyor.

10 Rusya

Rusya

145 milyonluk nüfusuyla dokuzuncu sırada.

11 Türkiye 18'inci sırada

Türkiye 18'inci sırada

Yaklaşık 86 milyon nüfusuyla dünya sıralamasında 18'inci sırada konumlanıyor.
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