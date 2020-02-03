En yüksek maaşı yazılımcılar alıyor
Endeavor Türkiye ile Talentmelon işbirliğiyle gerçekleştirilen, girişimci şirketlere özel Türkiye’nin ilk ücret ve yan haklar araştırmasının sonuçları yayımlandı.
Bu yıl ilki düzenlenen araştırmaya, farklı ölçeklerde 19 girişimci şirket katılarak binden fazla çalışan için veri sağladı.
Araştırmanın sonuçlarına göre aynı deneyimlere sahip roller arasında en yüksek maaşı alan pozisyonlar sırasıyla yazılım, müşteri başarısı (Customer Success) ve satış alanlarında yer alıyor.
2019 yılı ücret verilerine göre, medyanda, yeni mezun yazılımcı aylık net maaşları 3 bin 600 TL ile 5 bin 250 TL arasında değişiyor. Ücret artışı planları yüzde 15 ile yüzde 17 arasında değişiyor.
Girişimlerin yetenek savaşında cazibe merkezi haline getiren ve çalışan bağlılığını artırmayı sağlayan en önemli konular arasında uzaktan çalışma ve esnek çalışma saatleri uygulamaları yer alıyor.
Haftada en az 1 gün evden çalışma olanağı girişimlerin yüzde 47’sinde sağlanırken, haftanın neredeyse tamamında evden çalışmayı yan hak olarak sunan az sayıda da olsa girişim var.
Araştırmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de cinsiyete göre maaşların durumunu gösteriyor. Ortaya çıkan sonuçlara göre tüm rollerin yüzde 65’inde; kadın çalışan maaş ortalaması, erkek çalışan maaş ortalamasından yüzde 25 daha düşük.
Aynı departman ve düzeydeki rollerin yüzde 35’inde kadın çalışanların maaş ortalaması erkeklerin maaş ortalamasından yüzde 12 daha yüksek. Yönetim seviyesindeki 129 farklı rolde, çalışan kadın sayısı 28. Bu rakam, toplamın yüzde 21’ine denk geliyor.
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