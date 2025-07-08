Ev ve mutfak eşyaları sektörü ikinci yarıdan umutlu

Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü haziran ayında 213 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, ilk altı aydaki ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3.6 düşüşle 1.47 milyar dolara geriledi.

Dernek tarafından açıklanan verilere göre; Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü haziran ayında 213 milyon dolar ihracat yaptı.

Sektör ilk 6 ay toplamında 1 milyar 471 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde ulaşılan 1 milyar 525 milyon dolara göre yüzde 3.6'lık bir düşüşe işaret etti.

Alt ürün grupları bazında bakıldığında, 6 aylık dönemde sadece plastik ev ve mutfak eşyaları ile ahşap mutfak eşyaları ürün grubunda artış görülürken, en büyük grup olan elektrikli ürün ihracatı yüzde 5.1'lik bir düşüş gösterdi.

Bu grupta ocak-haziran döneminde 520 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, metalden mamul ürün grubunda yüzde 4.2 düşüşle 396 milyon dolar ve camdan mamul sofra mutfak ve ev eşyaları grubunda da yüzde 15.9 düşüşle 130.2 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Öte yandan plastikten ev ve mutfak eşyaları ihracatı yüzde 5 artışla 339.4 milyon dolara, ahşap mutfak eşyaları ürün grubu ihracatı da yüzde 10.6 artışla 5.6 milyon dolara çıktı.

Birim fiyatlarda yükseliş devam ediyor

İhracatta yaşanan bu düşüşlere karşın birim ihracat değeri geçtiğimiz yılın ilk altı ayına göre yüzde 4.7 artışla 3.79 dolardan 3.97 dolara yükseldi.

Bu yükselişte en büyük etki plastik ürün grubundan gelirken, bu ürün grubunda ihracat birim fiyatı yüzde 13.3 artışla 3.18 dolardan 3.60 dolara çıktı.

Metalden mamul ürün grubunda da birim fiyatlar yüzde 3.4 artışla 4.63 dolardan 4.78 dolara yükseldi. Aynı dönemde sektörün lokomotifi olan elektrikli ürün gruplarında birim fiyat ise yüzde 0.6 artışla 4.68 dolara çıktı.

Sektörün ana ihracat pazarı Avrupa olmaya devam ederken, tümü Avrupa ülkelerinden oluşan ilk 5 sıra toplam ihracatın yüzde 32'sini oluşturdu. İlk altı ayda İngiltere 137.6 milyon dolarla ilk sırayı aldı. Onu 103.5 milyon dolarla Almanya, 94 milyon dolarla İtalya, 82.2 milyon dolarla Fransa ve 54.6 milyon dolarla İspanya takip etti.

EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger

'İkinci yarıya daha umutlu bakıyoruz'

Açıklanan rakamları değerlendiren EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, yılın ilk yarısını geçtiğimiz yıla göre düşüşle tamamlamalarına karşın, kayıpların giderek azalmasının ikinci yarıya daha umutlu bakmalarını sağladığını söyledi.

Küresel ekonomide dalgalanmalar ve pazar daralmaları yaşanırken içeride ise yüksek faizler ve maliyet baskısı nedeniyle ihracatçıların zor günlerden geçtiğini kaydeden Özger, "İlk iki ayda yüzde 10'a kadar ulaşan kayıpları altıncı ayın sonunda yüzde 3.6'ya kadar gerilettik. Mevcut ortamda bu ivmeyi başarı olarak değerlendiriyoruz. İkinci yarının ise daha iyi geçeceği düşüncesindeyiz. Bir yandan ticaret savaşları üzerindeki tartışmaların azalması bir yandan da yurt dışındaki faiz indirimleri piyasanın biraz daha açılmasını sağlayabilir.

Altı ayda düzenlediğimiz etkinliklerle mevcut pazarlarımızı korumaya ve müşterilerimizle hep irtibatta kalmaya çalıştık. İkinci altı ayda ise daha düşük faiz ortamı ve canlanan ekonomiyle yaptığımız bu çalışmaların meyvelerini alacağımızı umuyoruz." dedi.

Yurt içinde yüksek faiz düşük kur makasının kendilerini sıkıştırmaya devam ettiğini anlatan Özger, "Ancak gelinen noktada Merkez Bankası'nın yeni bir faiz indirim döngüsüne gireceği tahmin ediliyor.

Merkez Bankası'ndan gelecek faiz indirimleri ile piyasanın biraz nefes alabileceğini ve üretimin önündeki faiz bariyerinin biraz düşeceğini öngörüyoruz.

Bunun yanında daha önce de ifade ettiğimiz gibi ihracatçılara bir destek mekanizmasının hayata geçirilmesi gerekiyor. Hükümetten bu konudaki beklentilerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Ekonomilerdeki tüm zorluklara karşın sanayici ve ihracatçıların Türkiye'nin geleceği için yoğun bir şekilde çalıştığını ve yeni pazarlar bulabilmek için tüm dünyayı dolaşmaya devam ettiğini vurgulayan Özger, ikinci yarıdaki iyileşme ile birlikte 3.75 milyar dolar olarak belirledikleri ihracat hedefine ulaşacaklarına yürekten inandıklarını kaydetti.