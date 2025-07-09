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Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz evde bakım aylığı ne zaman yatacak?

Enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından 2025 Temmuz ayı evde bakım maaşı zam oranı da belli oldu. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz evde bakım aylığı ne zaman yatacak?

09 Temmuz 2025 | 19:38
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz evde bakım aylığı ne zaman yatacak?

Temmuz 2025 evde bakım maaşı ödemeleri, zam oranının netleşmesiyle birlikte en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bilindiği üzere, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon oranları, 2025 Temmuz ayı evde bakım maaşına uygulanacak zam oranını da belirledi. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, yeni zamlı ödemelerin hesaplarına ne zaman yatırılacağını merakla bekliyor. Zam oranının belli olmasının ardından, gözler ödeme takvimine çevrildi.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı memura yapılan 15.57'lik zammın ardından 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Ödemeler, genellikle her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

Evde bakım maaşı bu ay zamlı yatacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşı; ağır engelli raporu bulunan bireylerin bakımıyla ilgilenen yakınlarına ödenen bir sosyal yardım türüdür. Aylık olarak ödenen bu destek, ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi hedefler. Başvuru şartları arasında gelir kriteri ve tam teşekküllü hastanelerden alınmış “ağır engelli” sağlık kurulu raporu yer alır.

 

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