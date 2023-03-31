ARA
Bist 100
4830,38
-1,34%
Bist 100
Dolar/TL
19,1853
0,0733%
Dolar/TL
Euro/TL
20,8813
-0,119%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0884
-0,1949%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1220,6
0%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

EYT'de nisan maaşı için son başvuru bugün

EYT düzenlemesiyle emekliliğe hak kazananlar için başvurular devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur'luların nisanda aylık alabilmeleri için bugün müracaat etmeleri gerekiyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

31 Mart 2023 | 15:46
Son Güncellenme: 31 Mart 2023 | 16:10
0
EYT'de nisan maaşı için son başvuru bugün

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu. Hak sahipleri, 3 mart itibarıyla başlayan başvurular için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yolunu tuttu.

Trt Haber'in haberine göre düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.

Başvuru tarihi de maaş alma zamanını etkiliyor. SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için bugün başvuru yapmaları gerekiyor. İşlemler ise e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

Nisanda emekli aylığı için son gün

Bugün müracaat eden EYT'liler, ilk aylıklarını nisan ayında almaya başlayacak. Nisanda başvuranlar ise ilk aylıklarını mayısta alacak.

Hak sahipleri başvurularının durumunu takip edebiliyor. e-Devlette SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç öğrenilebiliyor.

Bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

SGK personeline 3 ay boyunca fazla mesai ücreti ödenecek

Emeklilik başvuruları ile ilgili çalışmaları hızlandırmak için görev alan SGK personeline 3 ay boyunca fazla mesai ücreti ödenecek. Buna ilişkin önerge Meclis gündemine gelecek torba teklife eklenecek.

Saatlik 27 lira olan fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya yükseltilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1220,6 0%
  • ALTIN ONS 1978,74 -0,09%
  • BIST 100 4830,38 -1,34%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,1853 0,0733%
  • EURO/TURK LIRASI 20,8813 -0,119%
  • EURO/USD 1,0884 -0,1949%
  • INGILIZ STERLINI 1,2379 -0,05652%
  • JAPON YENI 133,043 0,24%
  • KANADA DOLARI 1,35282 0,04548%
  • RUS RUBLESI 77,51 0,3041%
Günün En Çok Okunanları
2 yeni halka arz geliyor, 4 şirketin sermaye artırımı başvurusu onaylandı
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Mükemmel CEO nasıl olunur? 67 efsane isimden 8 öneri
Mükemmel CEO nasıl olunur? 67 efsane isimden 8 öneri
TVF’den 3 kamu bankası için sermaye desteği açıklaması
GERİ
İLERİ
2 yeni halka arz geliyor, 4 şirketin sermaye artırımı başvurusu onaylandı
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
ABD'li ünlü yatırımcı 'durum ciddi' dedi, parasını nasıl koruduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
1 Eylül'de başlıyor... Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem ne getiriyor?
SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi
Ford'dan 4,5 milyar dolarlık nikel anlaşması
Mükemmel CEO nasıl olunur? 67 efsane isimden 8 öneri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL